Sportler stehen auf der Ehrenbühne

Auch sechs Trainings pro Woche werden Juliana Kratka vom Schwimmclub Bülach nicht zuviel. «Das schaffe ich gut neben der Schule, ich bin Zweitbeste in der Klasse.» Die 12-jährige Bachenbülerin hat an der Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaft 2016 in Worb vier Medaillen errungen. Nach Vorbildern gefragt, gab sie sich nicht bescheiden – es ist der US-amerikanische Schwimmer Michael Phelbs, der an Olympia 23mal Gold gewann. «Da möchte ich auch mal hin.»

Juliana ist die jüngste von 28 Bülacher Sportlern oder Mitgliedern in Bülacher Vereinen, die im vergangenen Jahr einen Podestplatz an einem nationalen oder internationalen Sportwettkampf errangen. Für ihre Leistungen in 13 verschiedenen Disziplinen wurden sie vor einem ausgewählten Publikum aus Politik und Behörden am Donnerstagabend in der Sporthalle Hirslen geehrt. Sportjournalistin Janine Geigele moderierte den von einem Apéro riche gerahmten Anlass charmant, während Stadtpräsident Mark Eberli die Medaillen verlieh und für gemeinsame Erinnerungsfotos zur Verfügung stand.

Motivation kennt kein Alter

»Mit 75 bin ich jetzt aufgestiegen – in die nächste Alterskategorie», sagte Emmi Rüegsegger strahlend, seit 36 Jahren Orientierungsläuferin, stolz auf zwei SM-Platzierungen in der letzten Saison. «Jetzt zähle ich wieder zu den Jüngsten, das erhöht die Chance, erfolgreich zu sein.» Begonnen haben sie und ihr Mann 1981 mit den Töchtern beim Zürich OL als Familienteam. Sie möchte gut sein, doch um Medaillen ginge es ihr nicht. «Es ist auch ein Plausch mit Kolleginnen, die man immer wieder trifft.» Im Sommer starte sie jede zweite Woche zu einem Lauf.

»Ihre Silbermedaille an der Olympischen Spielen in Rio hat alles überstrahlt», kündigte Moderatorin Geigele Nicola Spirig vom Impuls Triathlon Club als prominenteste Sportlerin des Abends an. «Es ist hart zu trainieren, wenn man sich nicht mal mehr selbst die Schuhe binden kann», bekannte diese, angesprochen auf den Handgelenkbruch im letzten Jahr. Diesen unter Widrigkeiten errungenen olympischen Erfolg nach Gold in London 2012 erlebte Spirig «als grosse Leistung und sehr emotional.» Die 35-Jährige Bachenbülerin erwartet im Mai ihr zweites Kind. «Zum Glück kann ich auf die Unterstützung meiner Familie zählen, denn dann braucht es noch mehr Organisation.»

Start mit Taktik und Gespür

»Kyudo hat einen hohen meditativen Anteil, es gibt eine Bewegungsabfolge, die man immer wieder übt», stellte Rainer Mutzberg von den Zürcher Unterländer Bogenschützen die seit dem 16. Jahrhundert ausgeübte Kunst des japanischen Schiesssports vor. Angefangen mit einer Verneigung sind es acht Stufen vor jedem Schuss, den die Schützen bei Wettkämpfen aus 28 Metern auf eine 36 Zentimeter grosse Scheibe abgeben. «Es verlangt Achtsamkeit und hohe Konzentration», betonte Michael Lütolf, der mit Mutzberg an der SM im Team den zweiten und im Einzel gar den ersten Rang belegte. Einblick in die Zeremonie gab er in einer eindrucksvollen Demonstration.

Exotisch erschien auch das sportliche Hobby, dem das Bülacher Ehepaar Stoll seit 30 Jahren frönt. «Modellflieger gibt es rund 7000 in der Schweiz, Modellraketensportler nur gut eine Handvoll», erzählte Hans Stoll. «Hierzulande hat es kaum genug freien Raum für den rasanten Sport. Für Wettkämpfe, vor allem in Osteuropa, fahren wir 16 000 Kilometer im Jahr.» Im Winter entwickeln sie im Bastelzimmer neue Modelle aus Hightech-Material. Nur 10 Gramm inklusive Feststoffmotor wiegt das Fluggerät von Franziska Stoll und fliegt bis zu 250 Meter hoch, dank Bremssystemen maximal drei Minuten lang. «Für den richtigen Startzeitpunkt braucht es Taktik und viel Gespür.» ()