Stadt subventioniert neu auch Kinderbetreuung in Tagesfamilien

Die Nachfrage nach Tagesfamilienplätzen ist gross. Im Unterland gibt es allerdings vergleichsweise noch grosse weisse Flächen auf der Landkarte, wo Familien in so mancher Gemeinde noch keine vollumfänglich professionellen Strukturen vorfinden. Doch der Trend geht klar in Richtung Professionalisierung. So auch in der Bezirkshauptstadt Bülach. Hier bahnt sich in diesem Sommer ein Wechsel und damit verbunden auch ein Neuanfang in Sachen Tagesfamilienbetreuung an.

Und zwar für Eltern, die Kinder lieber in Familien betreuen lassen möchten, wie auch für betreuende Tagesfamilien.Der Leiter der Abteilung So­ziales und Gesundheit, Daniel Knöpfli, ist überzeugt, dass mit der neuen Leistungsvereinbarung der Stadt mit der Tagesfamilienorganisation Zürcher Unterland (TFZU) eine «echte Win-win-Situation» geschaffen wird. Ab dem 1. Juli dieses Jahres gilt somit eine neue Praxis.

Neue Wahlfreiheit für Eltern in Sachen Kinderbetreuung

Was genau ändern wird und welche Konsequenzen damit verbunden sind, wird er zusammen mit Bigna Mosca, der Leiterin ­Gesellschaft, und den beiden ­Co-Leiterinnen der Tagesfamilienorganisation TFZU an einer öffentlichen Infoveranstaltung in Bülach erläutern.

Generell sei ihm ganz wichtig, dass es künftig eine Wahlfreiheit gibt, die je nach bevorzugter Betreuungslösung niemanden benachteilige. Möglich macht dies eine Beitragsverordnung der Stadt Bülach. Diese hatte das Stadtparlament 2015 verabschiedet. «Neu werden wir in Bülach jetzt nämlich auch die Angebote der Tagesfamilien subventionieren können.» Staatliche Rabatte gibts aber schon länger, bislang jedoch nur für jene Eltern, die ­ihre Kinder in Krippen betreuen lassen.

Künftig werden in jedem Fall dieselben Rabatte gewährt, egal welche Fremdbetreuungsform gewählt wird, betont Daniel Knöpfli. Bis anhin sei das bei ­Tagesfamilienangeboten nicht so gewesen, bestätigt er. Die Stadt Bülach hatte zwar schon eine Leistungsvereinbarung mit ei­nem lokal tätigen Tagesfamilienverein, die Kosten mussten allerdings von den Nutzern dieses ­Angebotes vollumfänglich selber ­berappt werden.

Und das kann rasch ins Geld gehen. «In der bisherigen Leistungsvereinbarung wurde hauptsächlich eine Aufsichtsfunktion geregelt, das diente zur Qualitätssicherung», erklärt Knöpfli.

Alle Tagesmütter mit Vertrag angestellt und versichert

Der Bülacher Leiter Soziales und Gesundheit betont, dass sich die Tagesmütter neu mit Verträgen anstellen lassen können und somit versichert seien. Eine saubere Sache, denn schwarz arbeitende Betreuerinnen ohne Sozialversicherung wären für die Stadt als Geldgeberin nicht hinnehmbar. «Ich bin beeindruckt, wie gut die Organisation TFZU organisiert ist», sagt Knöpfli. So werden dort nicht nur Sozialleistungen, sondern auch alle weiteren Angelegenheiten zentral abgerechnet.

Für die Tagesmütter gibts sogar regelmässige Weiterbildung. Und die Qualitätssicherung ist dank der Aufsichtsfunktion, die neu dem kantonalen Amt für Jugend und Berufsbildung übertragen wird, auch gewährleistet. «Jetzt hoffe ich einfach, dass sich auch möglichst viele Leute für das Angebot interessieren», sagt Knöpfli und wünscht sich einen grossen Aufmarsch an der Infoveranstaltung.

Seit Januar dieses Jahres haben nebst einer ganzen Reihe bisheriger Gemeinden auch Dietlikon, Dielsdorf, Bassersdorf, Nürensdorf sowie Rümlang eine Leistungsvereinbarung mit der Organisation TFZU unterzeichnet. Es ist dies die inzwischen grösste Vermittlerin sowie Arbeitgeberin von Tagesfamilien in der Region. (Zürcher Unterländer)