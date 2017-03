Stadtmusik erweckt Wurlitzer-Jukebox zum Leben

Wer am vergangenen Wochenende am Schulhaus Lindenhof vorbeiging, konnte manchen Ohrwurm aus der Musikgeschichte hören. Im Dachstock probte die Stadtmusik Bülach für das bevorstehende Konzert. Auf dem Notenpult des Dirigenten lag ein iPad mit einer Metronom App, dessen Klicken für alle hörbar durch die Lautsprecher drang. Technik, die zu Zeiten der berühmten Wurlitzer Jukeboxen noch gänzlich unbekannt war; Technik, die der Dirigent, René Wohlgensinger braucht, um seine «Jukebox», die rund 50 Musikerinnen und Musiker umfasst, fit zu kriegen.

Hier wünscht er sich eine «deutlichere Attacke», da ein stabileres Tempo. «Wir wollen ja nicht, dass es klingt, als ob die Schallplatte einen Sprung hätte», motiviert er seine Bläser. Das Motto «Jukebox» wird bereits beim Blick ins Programmheft sichtbar. Der Konzertablauf ist darin nicht abgedruckt. Der Zuhörer wird bis zum Moment, in dem die Münze in die Musikbox geworfen wird, darüber im Dunkeln gelassen, was gespielt wird. Nachgebaut hat das nostalgische Abspielgerät im XXL-Format der zurücktretende Musikkommissions-Obmann Andreas Messerli.

Von Abba bis James Last

Am Konzertwochenende wird Markus Grando die Wundermaschine der Musikgeschichte mit Münzen füttern und so das Publikum durch das Konzert führen. Grando moderierte bereits frühere Konzerte der Stadtmusik. Dieses Jahr ist alles ein wenig anders. «Ich weiss ja selber nicht genau, was die Jukebox bereit hält», erzählt er schmunzelnd.

Verantwortlich für die Auswahl der «Schallplatten», von Abba über Schlagermelodien bis zu Hits von James Last, war die Musikkommission. Das Gremium war bemüht, eine ausgewogene Auswahl von Evergreens aus verschiedenen Musikstilrichtungen zu treffen. Mit dem Konzert wollen die Musiker zeigen, wie vielseitig moderne Blasmusik sein kann.

Der rasche Wechsel zwischen verschiedenen Musikstilen ist eine besondere Herausforderung für die Stadtmusik. Das Orchester widmete sich dieser Herausforderung in vielen Proben. Der neue Musikkommissions-Obmann Reto Bärtsch holte dazu die Hilfe von Gilbert Tinner, dem bekannten Komponisten und Dirigenten. Tinner, der als Arrangeur für das Pepe Lienhard Orchester tätig ist, arbeitete an einem halbtägigen Workshop mit den Stadtmusikern.

Hoffen auf gute Mischung

Kurz vor dem Konzert ist Bärtsch ein wenig nervös. Er hofft, dass sich der Zusatzaufwand gelohnt hat. «Das Publikum weiss genau, wie diese Stücke klingen sollen. Das müssen wir hinkriegen», erklärt er. Gefragt nach seinem Wunsch für das Konzert, meint Bärtsch: »Ich hoffe, dass wir aus dieser Menge von Musikhits eine gute Mischung ausgewählt haben.»

Wer dabei sein möchte, wenn im Breitisaal in Winkel ein Stück Musikgeschichte zum Leben erweckt wird – die Jukebox der Stadtmusik Bülach spielt am Samstag 18. März um 20 Uhr und am Sonntag 19. März um 10.30 Uhr. Ein feines Nachtessen am Samstag und das Brunchbuffet am Sonntag runden das Konzerterlebnis ab. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Kollektensammlung deckt die Unkosten.

(Zürcher Unterländer)