Stadtparlament gibt grünes Licht für Grossprojekt an Schaffhauserstrasse

Kein einziger Abgeordneter im Klotener Stadtparlament stand gegen das neuste Grossprojekt auf, als man zur Abstimmung schritt. Einstimmig bewilligten die Gemeinderäte von links bis rechts somit den privaten Gestaltungsplan, der gleich drei Grundstücke an der Schaffhauserstrasse zusammenfasst.

Sämtliche Redner an der Parlamentssitzung vom Dienstagabend strichen heraus, dass dieses Bauvorhaben den Zeichen der Zeit entspreche, und meinten damit die bessere Ausnützung der Grundstücke durch höhere und voluminösere Baukörper.«Wir begrüssen verdichtetes Bauen, es ist ein gutes Instrument gegen die Zersiedelung», meinte Fabienne Kühnis (Grüne) und drückte zugleich auch ihre Hoffnung aus, dass dort am Ende auch bezahlbarer Wohnraum entstehen wird. Gemäss Unterlagen zum Richtprojekt, nach welchem sich die konkreten Baueingaben nun richten müssen, sind in den drei neuen Bauten 90 Wohnungen geplant.

Ebenfalls möglich ist «stilles Gewerbe» und schon klar kommuniziert worden ist, dass in den Erdgeschossen Ladenlokale entstehen werden. Insgesamt gilt jedoch die Vorgabe, dass auf mindestens 60 Prozent der Gesamtnutzfläche Wohnungen angeboten werden müssen.

Nicht mit Minergie angeben

«Nur» Minergie-Level sei allerdings eine zu bescheidene Vorgabe, zeigte sich Mathias Rieder als Sprecher der Grünliberalen enttäuscht. «Hier haben wir es verpasst, im Gestaltungsplan mehr verlangen zu können.» Denn mit Minergie könne man sich heute längst nicht mehr brüsten. Besonders ärgerlich sei, dass man schon gar nicht abgeklärt habe, ob sich denn eine Erdwärme­heizung eignen würde. Selbst mit Holzpellets statt Gas zu heizen, wäre besser, gab er zu bedenken. Allerdings stimmten auch die Grünliberalen im Grundsatz überzeugt für das Projekt, «denn es ist sehr wichtig, alte Bausubstanz zu erneuern».

Auch die FDP lobte die angestrebte bauliche Verdichtung und die Absicht, an jener Strasse «die Zentrumsfunktion zu stärken», wie es Irene Frischknecht nannte. «Kloten wird urbaner», stellte sie erfreut fest und mahnte zugleich, man werde die Parkplatzsituation im Auge behalten. Dasselbe betonte auch Oliver Streuli von der SVP. «Wir haben deswegen nachgefragt und uns gegenüber wurde garantiert, dass es am Ende gleich viele Parkplätze an der Strasse geben wird wie jetzt.»

Auch durch die Erschliessung mit den Zufahrten zu einer geplanten Tiefgarage entstünden wohl keine neuen Probleme. «Deswegen entsteht dort kein Stau.» Am Ende fühlte sich SVP-Kollege Ueli Enderli noch herausgefordert, zum Votum des Grünliberalen Rieder etwas anzufügen. «Mit Minergie-weiss-nicht-was-Anforderungen kann man keinen sozialen Wohnungsbau betreiben», ärgerte er sich.

Das war zwar so nicht explizit gefordert worden, die Rede war zuvor lediglich von «bezahlbarem Wohnraum». Enderli warnte dennoch davor, dass man mit strengeren Bauvorschriften keine günstigen Wohnungen bauen könne.

