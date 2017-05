Stadtplatz lockt mit Gartenoase

Knallgelbe Kissen auf einer Blumenumrandung aus Stein laden zum Sitzen ein. Daneben plätschert ein Brunnen, zusammen mit viel Grün rundherum ergibt das eine entspannende Atmosphäre. Obwohl die Artgarden auf dem Klotener Zentrumsplatz von acht Gartenbaufirmen gestaltet ist, die damit ihre Produkte anpreisen, geht es vor allem um die Belebung des Platzes.

Die Stände sind absichtlich nicht mit Personal besetzt worden, sondern animieren die Besucherinnen und Besucher zu längeren Aufenthalten.Über 60 Mitglieder des Gewerbevereins Kloten haben sich gestern dort zu einem Apéro versammelt, bevor sie sich zum Lunch in der Baracca Zermatt trafen. Ihr Präsident Max Eberhard hat selber eine Gartenbaufirma. Bei seiner Begrüssungsrede erwähnte er die schwierigen wetterbedingten Umstände für den Aufbau der Gärten. «Zum Glück hat der Stadtplatz einen festen Boden. So war es möglich, die verschiedenen Elemente zu platzieren», sagte er.

Frost hat Blüten zerstört

Sein Sohn Roland Eberhard führte durch die Artgarden und erklärte: «Es war nicht einfach, überhaupt Pflanzen für die Ausstellung zu bekommen.» Viele seien durch den kürzlichen Kälteeinbruch zerstört worden. «Gelitten haben vor allem weissblühende Bäume und Gräser. Doch der Gartenbau findet draussen statt und ist abhängig vom Wetter.» Trotzdem gibt es an der Artgarden farbige Blumenpracht zu bewundern. Besonders ins Auge springen orangerosafarbene Lupinen bei der Spaltenstein Gartenbau AG aus Bassersdorf.

Eine besondere Attraktion ist der Barfuss-Sinnespfad. Zur Stressreduktion und für das allgemeine Wohlbefinden sowie die Gesundheit der Füsse wird empfohlen, die verschiedenen Materialien ausschliesslich mit nackten Füssen zu spüren. Primus Krieger zog Schuhe und Socken aus und wagte sich auf den Pfad. «Am angenehmsten waren die grossen runden Steine», erzählte er. Als «speziell» empfand er das Laufen auf Korken und gerundeten Ästen. Nicht ausprobiert hat er unter anderem die mit Kastanien, Tannzapfen und Golfbällen belegten Sektoren.

Bei der Embracher Fischer Gartenbau AG weiss man nicht, was einen erwartet, wenn man durch die Tür tritt. Ein Stuhl steht hinter einem alten Holztisch mit einem aufgeschlagenen Gartenbuch, über dem eine Glühbirne hängt, daneben eine bequeme Liege, ein TV-Gerät samt Fernbedienung, ein Bild an der Wand und ein Büchergestell mit Lesestoff fordern dazu auf, ein Weilchen innezuhalten. Der Blick geht in einen verwunschenen Garten mit hinter Büschen verborgenen Stühlen und einem Tisch.

Idee stammt aus Winterthur

Max Eberhard erklärte, dass er letztes Jahr die Artgarden in Winterhur besucht habe und sich das auch für Kloten habe vorstellen können. «Ziel ist es, den Stadtplatz zu beleben.» Die Stadt Kloten, Jardin Suisse und der Gärtnermeinsterverband des Kantons Zürich (GVKZ) stehen hinter der Ausstellung. Barbara Schäfli ist Zentrumsmanagerin von Kloten und unterstützt jede Art von Veranstaltung für die Bevölkerung.

«Dieser Platz bietet viele Nutzungsmöglichkeiten», erklärte sie. Vorerst bietet sich noch bis am 28. Mai Gelegenheit zur Inspiration für den eigenen Garten. Aber auch Fachvorträge finden statt, jeweils um 19 Uhr im Stadthaus. Man kann zudem Wildbienennisthilfen bauen oder mit Schwemmholz basteln.

Am Donnerstag, 11. Mai, lädt der GVKZ zu einem Bildungstag für Schulklassen ein, an dem die verschiedenen Ausbildungen in der Grünen Branche erklärt werden.

Alle Infos auf www.artgarden.ch (Zürcher Unterländer)