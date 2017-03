Stadtplatz verwandelt sich in eine Gartenoase

Durchschnittlich sechs auf neun Meter haben die Gartenbauer Platz, um auf dem Stadtplatz in Kloten ihre Kreationen zu präsentieren. Ihre Gartenoasen sind im Rahmen der Ausstellung artgarden vom 6. bis 28. Mai zu sehen. 30 000 bis 40 000 Besucher werden erwartet. Die artgarden.ch AG führt die Ausstellung unter dem Patronat des Gärtnermeisterverbandes des Kantons Zürich (GVKZ) durch. Als Aussteller sind Gartenbauer aus der Region angesprochen – zehn Unternehmen haben sich gemeldet. Platz hätte es aber für 15 oder 20 Aussteller gehabt.

«Man darf nicht nur jammern, man muss auch handeln»

Der Klotener Alt Stadtrat Max Eberhard, Mitorganisator und einer der Aussteller, vermutete an der gestrigen Medienkonferenz, weshalb die Aussteller wohl zaghaft sind bei den Zusagen: «Die Gestaltung eines solchen Gartens kann sich schnell einmal auf 30 000 Franken oder sogar mehr belaufen.

Ausserdem ist es ein grosser Aufwand, und es ist nicht klar, ob er sich auszahlt.» Als Stadtrat hat sich Eberhard dafür eingesetzt, dass die Ausstellung, die bisher vor allem in der Ostschweiz durchgeführt wurde, nach Kloten geholt wird – auch, um den Stadtplatz zu beleben. «Als Gewerbler darf man nicht die ganze Zeit jammern, man muss auch handeln.» Die Stadt Kloten hat für den Anlass 30 000 Franken gesprochen.

Peter Spitzli von der artgarden.ch AG hat den Anlass in verschiedenen Städten mitorganisiert und festgestellt, dass die Aussteller bei der ersten Durchführung zurückhaltend sind. Am Beispiel Wil (SG) aber zeige sich die positive Entwicklung: Von anfangs 8 Ausstellern sei die Zahl auf 22 geklettert. Auch in Kloten soll der Anlass wieder durchgeführt werden: Vorgesehen ist die Wiederholung im Jahr 2020.

Die Freiluftgartenschau, die auch Kunstwerke beherbergen soll, wird Tag und Nacht zu bestaunen sein und soll zum Verweilen einladen. Armin Schädeli, Präsident des GVKZ und wie Eberhard ein Aussteller, nannte die beiden Zwecke der artgarden: Einerseits gehe es darum, den potenziellen Lernenden den Gärtnerberuf zu präsentieren, weshalb Schulklassen aus der Region an die Ausstellung eingeladen wurden.

Die Schüler sollen sich insbesondere auch am Bildungstag vom 11. Mai informieren und handwerklich betätigen können. Andererseits sind die Kunden angesprochen: Ihnen wollen die Gartenbaubetriebe ihr Können präsentieren. Spitzli ergänzte: «Das Ziel ist, dass die Gartenbauer zu ihren Kunden kommen und nicht umgekehrt.»

Auf der Spur von Neophyten und Wildbienen

Die Ausstellung beinhaltet mehr als die Gartenoasen: So wird zum Beispiel ein Themenweg über invasive Neophyten, also gebietsfremde Pflanzen, zu finden sein. Die Besucher können sich dort über Götterbaum, Sommerflieder, Robinie oder auch Asiatische Staudenknöteriche schlau machen. Daneben wird unter anderem auch das Thema Boden aus ökologischer und ökonomischer Sicht aufgegriffen.

Im Stadtsaal können sich die Garteninteressierten Vorträge anhören, zum Beispiel über das biologische Gärtnern, Nützlinge, Feng Shui oder die Gestaltung einer Terrasse. Auch für Kinder und Jugendliche sind Aktivitäten vorhanden: Diese können unter anderem Wildbienen-Nisthilfen bauen, Blumenherzen basteln oder Schmetterlinge aufziehen. (Zürcher Unterländer)