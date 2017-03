Stau im Furttal beschäftigt den Regierungsrat

Tägliche Staus vom Adliker Kreuz Richtung Dielsdorf und im Furttal bis zurück nach Buchs oder sogar bis Otelfingen: Kantonsrätin Erika Zahler (SVP) aus Boppelsen schätzte den Zustand auf den Furttaler Strassen Ende letzten Jahres als «mühsam» ein. Er koste Zeit, Nerven und für den Berufsverkehr auch Geld. Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten am Adliker Kreuz und an der Wehntalerstasse habe sich die Verkehrslage leider nicht wie erhofft entschärft.

Erschwerend kam noch die 60-tägige Testsperrung der Landstrasse zwischen Buchs und Dielsdorf über die «Hand» hinzu. Mittlerweile ist diese Strasse allerdings wieder offen und es ist bekannt, dass auf eine zweite Testsperrung verzichtet wird («ZU» vom 8. März). Weil Zahler die Situation allgemein als unbefriedigend empfindet, stellte sie am 12. Dezember eine Anfrage an den Regierungsrat. Sie wollte unter anderem wissen, ob ihm die Situation bewusst sei, wo die Gründe dafür liegen und was unternommen werde, um die Lage zu entschärfen.

In seiner Antwort schreibt der Regierungsrat nun, dass er die Verkehrssituation im Umfeld des Adliker Kreuzes kenne. Die 2015 abgeschlossene Sanierung habe das Ziel verfolgt, die Leistungsfähigkeit der Regensdorfer Kreuzung zu steigern. Erste Erfahrungen hätten gezeigt, dass das Adliker Kreuz das Verkehrsaufkommen grundsätzlich bewältigen könne. «Kapazitätsengpässe wur- den hingegen auf den zuführenden Strassen, insbesondere aus Richtung Baden und Dielsdorf, festgestellt.»

Bei grossem Verkehrsaufkommen liessen sich eine Verringerung der Durchschnittsgeschwindigkeit sowie grössere Abstände zwischen den Autos beobachten. Dies mindere die Leistung der auf das Adliker Kreuz zuführenden Strassen, lasse sich aber kaum beeinflussen.

Die «gleichwohl hohe Belastung des Adliker Kreuzes» führt der Regierungsrat zum einen auf das Siedlungswachstum in der Region und zum anderen auf den Ausweichverkehr infolge der Überlastung der Nordumfahrung Zürich und insbesondere des Gubristtunnels zurück.

Laut dem Regierungsrat prüfen das Amt für Verkehr und die Kantonspolizei derzeit, wie die Steuerung des Adliker Kreuzes weiter optimiert werden kann, um Rückstaus zu vermeiden. Zudem werde die Verkehrssteuerung im Furttal angepasst, damit der Durchgangsverkehr möglichst auf die Autobahn geleitet wird.

«Verfolge Situation weiter»

Erika Zahler zeigt sich mit dieser Antwort nur teilweise zufrieden. «Grundsätzlich wird bestätigt, dass die Verkehrssituation nicht rund läuft», sagt sie. Dass eine weitere Optimierung der Steuerung des Adliker Kreuzes geprüft wird, begrüsst sie sehr. «Das ist ein Lichtblick.» Hingegen, dass mittels Verkehrssteuerung der Durchgangsverkehr auf die Autobahn geleitet werden soll, hinterlässt bei ihr ein grosses Fragezeichen. «Das ist Wunschdenken», sagt die Kantonsrätin.

Die Meinung des Regierungsrats, dass die Überlastung des Gubristtunnels Mitschuld an der hohen Belastung des Adliker Kreuzes trägt, teilt Erika Zahler. «Bevor die Bauarbeiten am Gubrist nicht abgeschlossen sind und sich die Entwicklung des Verkehrs nicht eingependelt hat, rate ich davon ab, weitere Massnahmen – insbesondere eine definitive Sperrung der ‹Hand› – einzuführen», sagt sie.

Grundsätzlich müsse im Sinne der Bürger entschieden werden. Ihre Anfrage betrachtet Erika Zahler mit der Antwort des Regierungsrates noch lange nicht als abgeschlossen. «Ich verfolge die Situation weiter und beobachte genau.» (Zürcher Unterländer)