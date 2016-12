Steuerfüsse sind wie Benzinpreise

Ein weiteres Mal behält Lufingen seinen Gesamtsteuerfuss bei niedrigen 89 Prozent. Dieser Satz gilt im kleinen Dorf im Embrachertal seit der Steuerfusssenkung im 2003 – das ist Unterländer Stabilitätsrekord. Während die meisten Finanzvorsteher diese Stabilität zu einem finanzpolitischen Ziel erhoben haben, sind jedes Jahr da und dort Anpassungen nötig, sei es im Furttal, wo die Schulgemeinde Dänikon-Hüttikon ihren Steuerfuss um 3 Prozentpunkte erhöhte, sei es in Bachs, wo ein Steuerfuss von 130 Prozent erhoben werden muss, damit die Gemeinde erneut den Isola, den individuellen Sonderlastenausgleich beantragen durfte.

Auch Steuersenkungen wurden an den einen oder anderen Parlamentssitzungen und Gemeindeversammlungen der Region beschlossen, etwa in Opfikon (um 3 Prozentpunkte) oder Eglisau (um 4 Prozentpunkte). Aber während die Finanzplaner und Steuersekretäre damit beschäftigt sind, die möglichen Folgen der Unternehmenssteuerreform III auf ihre Dorfkasse hochzurechnen, haben die Voranschläge 2017 in der Summe keine grossen Haken in die Steuerfusskurve geschlagen.

Was damit freilich auch erhalten bleibt, ist die verhältnismässig grosse Spannweite an Werten: Im Unterland liegen zwischen dem Schlusslicht Bachs (130 %) und den so genannten Steuerparadiesen Winkel und Neerach (jeweils 76 %) immerhin 54 Prozentpunkte – wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Bachser heuer aufgrund der geplanten Fusion mit Stadel ihr vielleicht letztes Budget verabschiedet haben.

In Franken und Rappen

Was ein einzelner Prozentpunkt des Steuerfusses auf der Steuerrechnung ausmacht, ist im Wesentlichen abhängig vom Einkommen, das erwirtschaftet wird – und damit für jeden Unterländer wieder anders. Will man trotzdem ungefähr beziffern, wie viel ein Eglisauer aufgrund der nun beschlossenen Steuersenkung (4 Prozentpunkte) Ende 2017 mehr in der Tasche hat, muss man eine Annahme treffen.

Im Durchschnitt verfügt ein Eglisauer über 59 110 Franken steuerbares Einkommen und über ein Vermögen von 550 000 Franken. Nimmt man einen ledigen Zivilstand (also Grundtarif) und keine kirchliche Konfession (ergo keine Kirchensteuer) an, so werden die 4 Prozentpunkte in seiner Steuerrechnung 124.40 Franken ausmachen; freilich werden die 3110 Franken an einefacher Staatsteuer weiterhin fällig sein, unabhängig davon, in welcher (Zürcher) Gemeinde er wohnt.

Von 50 000 bis 150 000

Ein Prozentpunkt im Steuerfuss macht also 31 Franken und 10 Rappen aus; das ist in etwa gleich viel, wie eine Benzinpreiserhöhung um 3 Rappen pro Liter bei einem normal genutzten Personenwagen, wenn man einen Verbrauch von 6 Litern auf 100 Kilometer und eine Laufleistung von 20 000 Kilometern pro Jahr annimmt.

Betrachtet man die Steuerstatistik aller Gemeinden, so gibt es nicht nur grosse Differenzen was die Steuerfüsse angeht – diese reichen von 76 % (Neerach und Winkel) bis 135 % (Hofstetten und Rifferswil) – sondern auch gewaltige Unterschiede in den Durchschnittswerten von steuerbarem Einkommen.

Während in Fischenthal und Oberglatt im Schnitt weniger als 49 000 Franken ausgewiesen werden, werden in Gemeinden wie Erlenbach, Zumikon oder Uitikon Einkommen von mehr als 140 000 Franken versteuert – im Schnitt. Die steuerbaren Vermögen variieren zwischen 116 000 Franken (Oberglatt) und knapp 2,7 Millionen (Zumikon). (Zürcher Unterländer)