Strategiewechsel beim Crowdfunding

Hugo Gutknecht braut seit Jahren in seiner Waschküche eigenes Bier. Doch dort will er raus, weshalb er sich vorgenommen hat, eine Brauwerkstatt in Rümlang aufzubauen. Am neuen Ort möchten Gutknecht und sein Brauteam einerseits Bier herstellen und Braukurse anbieten, andererseits soll die geplante Anlage im Letten auch regelmässig als offener Treffpunkt genutzt werden.

Für die Finanzierung dieses Vorhabens hat Gutknecht am 19. November vergangenen Jahres online eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die 100 Tage andauert. In dieser Zeit möchte er 75 000 Franken sammeln. Die Aktion endet am Sonntag, 26. Februar. Schafft es Gutknecht nicht, den erwünschten Betrag zusammenzubekommen, geht er leer aus: «Das Geld geht dann zurück an die einzelnen Investoren, minus 2 bis 3 Prozent Gebühren von den Betreibern der Website.»

Ernüchternde Bilanz

Gut drei Wochen vor Ende liegen nun rund 42 000 Franken in der Kasse (Stand 1. Februar), eine ernüchternde Bilanz: «Es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.» Der Start sei schon schlecht gewesen, obwohl beim Crowdfunding zu diesem Zeitpunkt normalerweise am meisten gehe. Woran es liegt, dass es eher harzig läuft, kann sich Gutknecht nicht erklären: «Es ist schwer nachvollziehbar und unberechenbar, weil so viele Faktoren mit reinspielen.»

Während Hugo Gutknecht zu Beginn in erster Linie auf sozialen Medien wie Facebook um Geldspenden warb, hat er nun die Strategie gewechselt und will analog Aufmerksamkeit erzielen. Dafür verteilt er Prospekte zur Brauwerkstatt in den Rümlanger Briefkästen. «Ich habe festgestellt, dass unter den Gönnern ziemlich wenig Leute aus Rümlang sind, die meisten stammen aus meinem Bekanntenkreis.» Ausserdem geht Gutknecht zu Firmen und erzählt dort vom Projekt mit anschliessender Degustation. Interessierte sollen so fürs Crowdfunding gewonnen werden.

Gibt Hoffnung nicht auf

Zur neuen Strategie gehört auch, dass er nun nicht mehr versucht, viele verschiedene Menschen zu erreichen, die jeweils einen kleinen Betrag geben, sondern gezielt auf einzelne potenzielle Investoren zugeht, die dann einen etwas höheren Betrag beisteuern. «Ich glaube immer noch daran, dass wir es schaffen können. Es wäre schön, wenn die Leute, die sich beteiligen möchten, nicht bis zum Schluss warten, denn dann ist es vielleicht schon zu spät.»

