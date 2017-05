«Talante puro» mit Bülacher Turnerinnen rocken Hallenstadion

Was ist Gymrock?

GymRock hat sich zum Ziel gesetzt, die Freude am Turnen auch Nicht-Turnenden im Kanton Zürich zu vermitteln. Der Event ist aus der ehemaligen Turngala des Zürcher Kantonalturnverbandes (jetzt Zürcher Turnverband) heraus entstanden und findet 2017 zum dritten Mal statt. Heute ist die Trägerschaft eine unabhängige GmbH von Turnbegeisterten . Die Ausgabe 2017 von GymRock mit dem Motto «move it» gibt Turnformationen eine grosse Bühne und verbindet Turnkunst mit Live-Rockmusik. Im Line-up dieses Jahr sind Stefanie Heinzmann, Kunz, Sandee, QL, Fish-net Stockings, «Erwin aus der Schweiz», Fabienne Louves, Zurcaroh, das Duo Corinne & Kerstin by cm-art und Swiss Trickcycling. Der Event findet am Samstag, 6. Mai, um 19.30 Uhr, im Zürcher Hallenstadion statt. Tickets sind über Ticketcorner erhältlich oder an der Abendkasse.sra