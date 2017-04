Teurer Schutz vor Wasser in Weiach

Der Weiacher Gemeindepräsident Stefan Arnold hatte an einem Informationsabend am Donnerstag das zweifelhafte Vergnügen, über ein Projekt mit Kosten von 1,7 Millionen Franken informieren zu müssen, welches so vom Gemeinderat weder gewünscht noch als verhältnismässig betrachtet wird – und um welches die Weiacher Steuerzahler aber trotzdem nicht herum kommen.

Konkret geht es um Hochwasserschutzmassnahmen, welche die 1500-Seelen-Gemeinde umsetzen muss, um für Wassermassen gerüstet zu sein, die von der Wahrscheinlichkeit höchstens einmal alle 300 Jahre zu erwarten sind. Und die es in dieser Form in Weiach noch gar nie gegeben hat.

Gefahrenkarte wurde nach Baubewilligung überarbeitet

Der Reihe nach: Im April 2013 genehmigt Weiach im Gebiet Bedmen (auf der Grafik schwarz umrandet) den Bau von sieben Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 63 Wohnungen und Platz für über 120 Personen. Ein Jahr später beginnt der Kanton damit, die Gefahrenkarte im Gebiet Weiach auf den neuesten Stand zu bringen.

Und stellt 2016 fest: Das Gebiet Bedmen – dort, wo an sieben Häusern gebaut wird – herrscht laut Karte eine erhebliche Hochwassergefahr. Gemäss der Karte würde das Bedmengebiet als Verbotszone gelten, in welcher keinerlei Bauten errichtet werden dürfen, die zum Aufenthalt von Menschen oder Tieren gedacht sind.

Auslöser eines Hochwasser wäre dabei der Sagibach im Süden der Gemeinde. Dieser ist zwar ab Beginn des Siedlungsgebiets eingedolt. Die Kapazität der Röhre, welche den Bach unter der Gemeinde durchleitet, ist aber gemäss dem kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) nicht genügend. Durch angeschwemmte Gegenstände und Holzstücke würde es bei der Eindolungsstelle zu einem Rücklauf kommen. Das Wasser würde sich dann oberirdisch seinen Weg über die Strassen durch die Gemeinde bahnen und im Gebiet Bedmen stauen und dort Wohnungen und Keller überfluten.

«Was der Kanton errechnet hat, ist Verhältnisblödsinn»

Den Gemeinderat brachte diese Erkenntnis in eine verzwickte Lage. Denn als man die Baubewilligung für die neuen Häuser erteilt hatte, wusste man von der Hochwassergefahr noch nicht, der Kanton hatte noch nicht einmal mit der Überarbeitung der Karte begonnen.

Und nicht nur das: Der Gemeinderat ist mit der Analyse des Kantons nicht wirklich einverstanden. «Was der Kanton errechnet hat, ist ein absoluter Verhältnisblödsinn», sagte Gemeindepräsident Arnold am Donnerstagabend. Er bezieht sich dabei auf die Szenarien, welche der Kanton geprüft hat.

Das Awel liess für Weiach nämlich drei verschiedene theoretische Hochwassermengen errechnen: Ein Hochwasser von der Dimension, wie es von der Wahrscheinlichkeit alle 30 Jahre eintreten können, ein zweites wie es alle 100 Jahre passieren könnte und ein drittes Hochwasser, welches von seinem Ausmass so gewaltig wäre, dass damit nur einmal alle dreihundert Jahre zu rechnen ist – was es in dieser Form in Weiach noch nie gegeben hat. «Die Versicherung geht für ein solches Hochwasser davon aus, dass 58 Gebäude in Weiach davon betroffen sein könnten und mit einer Versicherungssumme von 60 Millionen Franken zu rechnen wäre», erklärt Arnold.

Für diesen seltenen Fall nimmt den Kanton nun den Gemeinderat in die Pflicht. «Bei einem möglichen Todesfall wegen Hochwassers würde der Gemeinderat die Verantwortung tragen», sagt Arnold. Eben so musste der Gemeinderat nun seine ausdrückliche Zustimmung geben für die ersten Partien, welche in die neuen Wohnungen im Bedmen-Quartier eingezogen sind. Und auch dort die Verantwortung übernehmen, falls personelle Schäden durch Hochwasser entstehen sollten.

Kampflos habe man diese Kröte nicht schlucken wollen, sagt Arnold. «Wir haben sogar den Anwalt eingeschaltet.» Doch genützt hat es wenig: Die Gemeinde muss die Hochwassergefahr binnen acht Jahren entschärfen – und den grössten Teil dieser Arbeiten selbst berappen.

Für etwa 1,4 Millionen Franken wird dazu die Chälenstrasse im Süden der Gemeinde auf einer Strecke von 200 Metern aufgerissen, damit das Rohr für den eingedolten Sagibach vergrössert werden kann. Zudem muss für rund 300 000 Franken bei der Eindolungsstelle ein Schwemmholzrückhalt eingebaut werden. Einzig hier übernimmt der Kanton möglicherweise 30 Prozent der Kosten. Sollte das AWEL die geplanten Massnahmen bis im November 2017 bewilligen, könnten die Arbeiten bereits im Sommer 2018 umgesetzt werden.

Gebiet für weitere Bauten später gut geeignet

Einen Vorteil hat das teure Projekt: Das Bedmen-Gebiet wäre nach diesen Massnahmen in Bezug auf Hochwassergefahr unproblematisch. Und könnte sich daher für grössere Bauten in Zukunft gut eignen. Denn der Weiacher Gemeinderat teilte am Donnerstagabend auch mit, was sich unter dem ominösen Projektnamen «The Bridge» verbirgt: Um den alten Dorfkern von Weiach und die teils als «Neu-Weiach» bezeichneten Quartiere Bedmen und See-Winkel miteinander zu verknüpfen, tüftelt man zurzeit an einem Projekt für eine Mehrzweckhalle oder einen Mehrzwecksaal im Bedmen-Gebiet.

Denn der bisherige Gemeindesaal im Schulhaus ist einerseits sehr gut ausgelastet, befindet sich andererseits aber nicht im Besitz der politischen Gemeinde, sondern vielmehr der Schulgemeinde und ist zudem für Vereine nicht ideal, da sie zum Beispiel keinen Stauraum für Materialien vorfinden. «Unser Ziel ist es, mit einer langfristigen Finanzplanung die Gemeindeinfrastruktur auszubauen zu verbessern», erklärte Arnold. (Zürcher Unterländer)