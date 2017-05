Tieren und Pflanzen auf der Spur

750 Veranstaltungen, bei denen es um Natur, Artenvielfalt und Ökologie geht, werden am kommenden Wochenende in der ganzen Schweiz durchgeführt. Das Festival der Natur findet zum zweiten Mal statt. Zahlreiche Organisationen mit einem Bezug zu Natur, Landwirtschaft und Toursimus stehen hinter dem Festival.

Zudem wird es auch vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) unterstützt. Im Zürcher Unterland besteht in vier Gemeinden für die Bevölkerung die Möglichkeit, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Dabei geht es darum, die Natur zu erleben und Biodiversität zu entdecken.

Frühlingsfest im Neeracherried

Einer der Netzwerkpartner vom Festival der Natur, das schweizweit vom Freitag, 18., bis Sonntag, 21. Mai stattfindet, ist Birdlife Schweiz. Im Rahmen des Frühlingsfestes mit dem Motto «Der Natur auf der Spur» im Birdlife Naturzentrum Neeracherried an der Dielsdorferstrasse 13 können Familien einen Parcours mit sieben Posten absolvieren. «Es geht darum, zum Beispiel Spuren des Bibers zu erkennen, Nester zu identifizieren oder Vogeleier zu unterscheiden», erklärt Stefan Heller, Leiter des Zentrums. Es bietet sich auch die Möglichkeit, mit Naturmaterialien kreativ zu sein.

«Mit etwas Glück schlüpfen die jungen Lachmöwen noch vor dem Frühlingsfest. Dann kann man sie von den Beobachtungshütten aus sehen.» Es sei zudem nicht auszuschliessen, dass noch späte Zugvögel wie der elegante, schneeweisse Seidenreiher zu Gast seien. Neben Rätsel lösen, Spielen und Basteln gibt es auch ein Kinderschminken. Im Beizli des Füürwehrvereins Riedt bieten die Mitglieder Speis und Trank für hungrige Gäste an. Der Anlass wird am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 17 Uhr durchgeführt.

Artenvielfalt in der Schweiz ist auf dem Rückzug

Werner Müller ist Präsident des Trägervereins für das Festival der Natur. Ziel der Veranstaltungen sei es, die Bedeutung der biologischen Vielfalt bewusst zu machen und zum aktiven Handeln anzuregen. «Die Natur braucht mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung.» Die Biodiversität nehme stetig ab. Die Hälfte der Lebensräume und ein Drittel der Arten seien bedroht. «Mit dem Rückgang der Artenvielfalt geht auch die genetische Vielfalt verloren», erklärt Müller. Die Zerstörung natürlicher Lebensräume ist mitverantwortlich für diesen Rückgang.

Das Festival der Natur soll die Bedeutung der biologischen Vielfalt bewusst machen, und die Menschen für die Themen der Natur begeistern. Deshalb beteiligt sich auch der Naturschutzverein Kloten am Festival. Gemäss Präsident Martin Preiswerk findet der traditionelle Abendbummel des Vereins dieses Jahr in diesem Rahmen statt. Am Sonntag, 21. Mai, trifft man sich um 18.30 Uhr bei jeder Witterung zu einem Rundgang zwischen Lande- und Panzerpisten beim Flughafen Kloten.

Der Start ist bei der Autobahnbrücke 250 Meter ab Bushaltestelle Wisental in Winkel Richtung Bülach. «In jenem Gebiet verteidigen Nachtigalle ihr Brutgebiet und markieren ihre Reviere mit ihrem unverwechselbaren Gesang», erklärt Martin Preiswerk. Zudem lassen sich auf dem rund zweistündigen Spaziergang auch Kiebitze mit ihren Jungen im abgesperrten Gebiet beobachten.

In Oberglatt organisiert der Natur- und Vogelschutzverein zusammen mit den Helfern von «Buntspecht» einen Familienparcours im Dickloowald. Der Anlass dauert von 13.30 bis 16 Uhr. Der Zeitaufwand für den Lauf durch die verschiedenen Natur-Posten beträgt 45 Minuten. Der Nachmittag beinhaltet Informationen, Spiel und Spass samt Kinderschminken. Bei Kaffee und Kuchen lassen sich die neu gewonnenen Eindrücke aus der Natur verarbeiten und mit den andern Besucherinnen und Besuchern teilen.

Auch in Rümlang ist das Festival der Natur ein Thema. Am Samstag, 20. Mai, organisiert der Naturschutzverein zwischen 14 und 16 Uhr einen Baumspaziergang. Dabei werden Gedichte und Anekdoten zu spannenden Bäumen auf dem Gemeindegebiet erzählt. Besammlung ist beim Gemeindehausplatz an der Glattalstrasse 201. (Zürcher Unterländer)