Traum der eigenen Brauerei geht in Erfüllung

«Seit fünf Uhr früh bin ich am Brauen», sagt Hugo Gutknecht am Mittwoch in seiner Wasch­küche, die er zur Brauwerkstatt umfunktioniert hat. «Ich bin ­gerade an einem peruanischen Morado-Mais-Bier», erklärt er und rührt den Sud um. Es riecht nach Malz – der Geruch erinnert an Ovomaltine; Gutknechts Frau findet einfach nur, es stinke.

Doch bald ist sie diesen «Gestank» in den eigenen vier Wänden los, denn die Rümlanger Brauwerkstatt wird Realität.Das Crowdfunding, durch das 75 000 Franken zusammenkommen sollten, begann am 19. November vergangenen Jahres und dauerte 100 Tage, also bis zum letzten Sonntag, 26. Februar. Es lief eher langsam an, rund drei Wochen vor Ende waren erst etwa 40 000 Franken im virtuellen Topf (Ausgabe vom 3. Februar). Die Frage, ob der Betrag zusammenkommt oder nicht, blieb bis zum Schluss offen.

Bis zum Schluss gezittert

«Am Samstagabend, als ich ins Bett ging, fehlten noch 500 Franken; als ich am nächsten Tag aufwachte, war das Ziel von 75 000 schon erreicht», erinnert sich Gutknecht, der dann zur Freude gleich ein Bier trinken musste. So sehr er sich über den erfüllten Wunsch freut, so anstrengend waren die vergangenen Monate aber auch: «Ich habe bis zum Schluss gezittert – jeden Abend Briefe und E-Mails geschrieben und die Facebook-Seite ­betreut.

Am Schluss bin ich mir fast ein wenig doof vorgekommen. Ich glaube, Betteln ist ein­facher als Crowdfunding.» Besonders ­wichtig sei es, dass man selber niemals aufhöre, daran zu glauben, berichtet Gutknecht von seinen Erfahrungen.

Die Eröffnung der neuen Brauwerkstatt ist auf Ende Jahr oder spätestens Frühjahr 2018 angesetzt. Bis dahin gibt es noch viel zu tun: «Jetzt können meine Braukollegen und ich endlich ­aktiv werden. Im Moment testen wir noch verschiedene Anlagen, und bis Anfang Sommer wollen wir sie bestellen.»

Ist und bleibt ein Hobby

Mit der neuen Brauanlage sollen pro Sud 300 Liter Bier produziert werden können, für eine professionelle Produktion bräuchte es eine 1000-Liter-Anlage, doch das ist nicht die Absicht der Rümlanger Brauwerkstatt. «Es ist ganz klar ein Hobby», sagt Gutknecht, der seit zwölf Jahren braut. Deswegen geht es auch nicht dar­um, Profit zu machen, das Unter­fangen sollte lediglich kosten­deckend sein.

Ein weiterer Punkt ist die ­Suche nach der passenden Räum­lichkeit: Der Gewerberaum sollte 50 bis 100 Quadratmeter gross und ebenerdig sein, gute Abflüsse ­haben sowie eine extreme Stromleistung aushalten. «Wir suchen im Gebiet vom Letten, das wollten wir von Anfang an. Die Aussicht ist schön, und man kann aus dem Dorf zum Rampenverkauf hin spazieren.»

Gutknecht freut sich auch darauf, beim Brauen mehr Platz zu haben und nicht mehr mühsam die Behälter in verwinkelten Räumen hin und her zu schleppen, so wie es aktuell der Fall ist. Trotz all der organisatorischen Aufgaben, die im Moment anfallen, braut Gutknecht mit ­seinen Kollegen fleissig das Bier für den Sommer – vorerst noch in der Waschküche. (Zürcher Unterländer)