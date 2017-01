Treberwurst schmeckt den Gästenmit und ohne züngelnde Flamme

Der Störbrenner Roland Tuchschmid aus Rheinklingen TG heizte seinen fahrbaren Brennofen bereits am Morgen ein und legte immer wieder Brennholz nach. Dann, als die Hitze erreicht war, versenkte er die Treberwürste, hergestellt vom Buchser Metzger Billy Bodmer, unter Mithilfe von Mario Caluori von der Weinbaugenossenschaft Wolfacher für zwanzig Minuten in den Trester. Dort nehmen die Würste den einmaligen Geschmack der Trester, Traubenrückstände, die bei der Weinherstellung anfallen, an.

«Siitewägeli» und Suppe

Im Festzelt sowie im Schützenhaus drinnen drängten sich die hungrigen Gäste. Kaum ein Plätzchen war noch frei und die Buchser Feinschmecker freuten sich auf die Spezialität die es jeden Januar gibt. Mitarbeitende der Weinbaugenossenschaft bedienten die Gäste an den Tischen und in der Bar. Heidi Frey hatte alle Hände voll zu tun: Sie eilte mit Kaffee, Wein und Suppe zu den Gästen.

Ein Gast wünschte eine Treberwurst mit «Siitewägeli». Frey servierte die Wurst auf einem Teller und benetzte sie mit einem grosszügigen Schluck 77-prozentigem Marc, dem «Siitewägeli» eben. Dann gab sie Feuer und sogleich züngelte die Flamme im Teller. Dies verlieh der Wurst ein besonderes Aroma, und die Zubereitung sah erst noch attraktiv aus.

Die hausgemachte Riesling-Suppe hatte Heidi Frey am Abend zuvor mit reichlich Gemüse, Birnen und Trauben angesetzt. Am Samstagmorgen brauchte sie die 25 Liter Suppe nur noch abzuschmecken und aufzukochen. Den Gästen mundete die hausgemachte Suppe hervorragend. Nach dem Essen versammelten sich viele Gäste an der Bar bei Stephan Biaggi und Rolf Frey und genehmigen sich einen Digestif, ebenfalls von eigenen Früchten.

Vielfältige Wässerchen

Zur Weinbaugenossenschaft gehören sieben Männer, die miteinander das Weingut Wolfacher gleichberechtigt bewirtschaften. Jeder ist für eine Reihe Reben verantwortlich und übernimmt die Pflege des Traubengewächs. Im Herbst wümmen die Hobby-Weinbauern gemeinsam und das Keltern, das in Regensdorf geschieht, ist ebenfalls gemeinsame Sache. «Wir ernten jeweils rund 1800 Kilogramm Rieslingtrauben und ebensoviele Blauburgunder,» berichtet Beat Wirz von der Weinbaugenossenschaft.

Die Trauben werden in Regensberg gekeltert. Das Angebot das die Weinbauern präsentieren ist beeindruckend: Nebst Rot- und Weissweinen bieten sie dem Geniesser einen Schaumwein, die «Buchser Perle», sowie einen Portwein an. Letzteren gibt es nicht in jedem Jahrgang, da er mehr Zeit zur Reifung im Eichenfass benötigt.

Die Auswahl an edlen Destillaten überzeugte ebenso. Hochprozentige aus Öpfel, Williams und Chriesi standen auf der Karte sowie einen Grappa namens «In Boca al Lupo», in Anlehnung an den Namen Wolfacher. Die exklusiven Wässerchen und Weine werden in lokalen Restaurants und Läden angeboten. Manche werden in der Stadt Zürich verkauft.

Die Besucher waren in aufgeräumter Stimmung und bis am Abend dürften die 300 Treberwürste sowie die Suppe verzehrt worden sein. «Alles in allem einmal mehr ein gelungenes Fest und Höhepunkt des Weinbaujahres», resümierte Mario Caluori.

(Zürcher Unterländer)