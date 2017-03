Über Ostern wird Bahnlinie gekappt

Das Vorhaben ist generalstabsmässig aufgegleist. Dass in diesem Fall Gleise abgeräumt werden müssen, gehört zum minutiösen Plan. Dieser sieht vor, dass vom Richti-Areal her ein breiter Graben für eine neue Personen- und Velounterführung gegraben wird. Der sechs Meter breite Tunnel soll dereinst das Neubauquartier vor dem Glattzentrum mit dem bestehenden Quartieren von Wallisellen verbinden, wo der Schulweg derRichti-Kinder täglich durchführt.

Da das Loch für die neue Unterführung nicht unter den Gleisen hindurch gebort wird, sondern der Boden im Tagebau geöffnet werden muss, wird es wegen dieser Baustelle demnächst zu einem mehrtägigen Bahnunterbruch kommen. Betroffen sind alle Zugverbindungen zwischen Wallisellen und Dübendorf sowie Wallisellen und Dietlikon/Effretikon. Die Glattalbahn ist von den Arbeiten nicht betroffen, deren Gleise verlaufen an jener Stelle bereits hoch oben auf dem Viadukt zum Glattzentrum hin.

Weniger Züge über Ostern

Gegraben wird von einem Grundstück nahe dem Möbelhaus Conforama bis zur Ecke Neugut-/Breitestrasse, quer durch das Gleisfeld der SBB. Und da dies nicht einfach so und nicht einfach irgendwann geschehen kann, wurde der Zeitplan dieser Bauphase der neuen Unterführung von langer Hand durch die SBB vorgegeben.

So dürfen die Gleise nun über Ostern entfernt werden, da in diesen Tagen der Fahrplan «vergleichsweise wenig dicht» sei, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Wallisellen heisst. Die Gleisbauer stehen dabei besonders unter Druck, denn bereits am Dienstagmorgen nach den Osterfeiertagen müssen die vollen Pendlerzüge wieder über die frisch montierten Schienen rollen können.

700 Tonnen vorschieben

Damit die Planung aufgeht und man genügend schnell vorankommt, ist vorgesehen, dass zwischen Gründonnerstag und Osterdienstagmorgen rund um die Uhr gearbeitet wird. In der ersten Nacht auf Karfreitag werden die Gleise ausgebaut, danach die Grube ausgehoben, damit voraussichtlich am Ostersonntag ein vorgefertigtes, 700 Tonnen schweres Vorschubteil in Position geschoben werden kann. Dieses ist bereits jetzt sichtbar und liegt für seine kurze Reise in der Baugrube neben den Gleisen bereit. Nach erfolgter Aktion wird die Grube sofort zugedeckt und die Lücke im Schienennetz bei Wallisellen wieder geschlossen.

Die Bevölkerung kann die Arbeiten live mitverfolgen. Entweder via Webcam auf der Internetseite des Lokalfernsehsenders Televista oder direkt vor Ort von einer Beobachtungsplattform. Diese ist allerdings nur zeitweise geöffnet. Dann etwa, wenn am Gründonnerstag ab 22 Uhr bis Mitternacht die Gleistechnik ausgebaut wird. Und auch beim Vorschub des riesigen Betonelements am Ostersonntag zwischen 14 und 18 Uhr wird die Plattform geöffnet sein. (Zürcher Unterländer)