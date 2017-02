Unkomplizierter Büchertausch dank öffentlichem Regal

Es ist ein ruhiger Februarabend. Strassenlampen und umliegende Gebäude spenden sanftes Licht. Beinahe unscheinbar steht ein Bücherregal vor dem Kirchgemeindehaus. Bis auf eine dekorative Kerze ist es leer – noch leer, bis Vroni Strasser kommt. In ihrer Tasche führt sie Bücher mit, die sie ins Regal stellen will.

Die Bülacherin zählt sich nicht zu den Büchersammlern und findet es deshalb eine gute Idee, Exemplare, die sie gerne gelesen hat, auf diese Weise an andere weitergeben zu können. «Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Bücher häufig nur ein- oder zweimal liest. Mich von ihnen zu trennen, fällt mir also nicht allzu schwer», erklärt sie. Und schon hat sie ihre Bücher in das Regal gestellt.

Nimm eines, bring eines

Die Nutzung des Bücherregals steht allen offen und ist kostenlos. Jedes Buch kann ohne Formalitäten rund um die Uhr ausgeliehen werden. Natürlich kann man es auch behalten – in diesem Fall muss es jedoch durch ein anderes Buch ersetzt werden.

«Dieses niederschwellige Angebot soll ein Gleichgewicht zwischen digitaler Kommunikation und Büchern schaffen», erklärt Initiantin des Bücherregals Gabriella Vestner. Das Projekt war mit keinen Kosten verbunden, da der Hausdienst sich um die Anfertigung des Regals gekümmert habe.

Zu dessen Einweihung am Mittwoch war die Schriftstellerin Klara Obermüller eingeladen. Sie las aus ihrem neuen Buch «Spurensuche – Eine Begegnung». Gewünscht wurde dies von der Frauenlesegruppe der reformierten Kirche, die zuvor das Buch gelesen hatte.

Behutsam und mit grosser Sorgfalt wechselt die Erzählung zwischen Dokumenten wie Tagebucheinträgen der Schriftstellerin und persönlichen Anekdoten. «Nach dem Umzug vor fünf Jahren habe ich das Bedürfnis verspürt, all diese Erinnerungen schriftlich festzuhalten», sagt Obermüller. Ob es noch ein weiteres Buch von ihr geben wird, bezweifelt Obermüller, wendet jedoch ein: «Ich sage niemals nie. Aber das Buch ist eine Bilanz und so etwas bildet immer auch eine Art Abschluss.»

Lesen nach Lust und Laune

Das öffentliche Bücherregal soll die nächsten Jahre bestehen bleiben und – sofern es sich erfolgreich etabliert – in Zukunft allenfalls auch an anderen Standorten in Bülach anzutreffen sein. Dass erst einmal festgestellt werden müsse, wie gross die Nachfrage nach einem solchen Angebot überhaupt sei, sei natürlich klar, meint Vestner.

«Problematisch kann es auch werden, wenn Leute das Bücherregal aus Bequemlichkeit einfach dazu nutzen, wahllos irgendwelche Bücher loszuwerden.» Das würde zu einem Bücherüberschuss führen und auch ein wenig der Idee des Projekt widersprechen. «Die Leute sollen sich nach Lust und Laune bedienen können», bekräftigt Vestner.

Was die Genres angeht, gibt es keine Einschränkungen. Von Kochbüchern und Lexiken über Ratgeber und Krimis bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern ist alles erwünscht. Und wer sich bei der Bücherwahl unsicher ist, kann es sich im Foyer des Kirchgemeindehauses gemütlich machen und einige Seiten in aller Ruhe lesen. (Zürcher Unterländer)