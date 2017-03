Vera Kaa bringt Blues in die Stube

Die Konzertbesucher strömten bis zur letzten Minute herein und besetzten alle Sitz- und Stehgelegenheiten. Zu Beginn waren die Lieder von Melancholie und nachdenklichen Texten geprägt, denn das aktuelle Programm mit dem Vera Kaa und ihre Band unterwegs sind heisst «Langi Ziit».

Die rauhe Bluesstimme der Luzernerin die mit Inbrunst alte Schweizer Volkslieder präsentierte, besang auf eindrückliche Weise die Wehmut der Berge, der Täler, der Liebe und des Abschieds. Die intensive Musik der vier Musiker und den Sängerinnen Vera Kaa und Susan Orus berührten die Zuhörer wohl bis in den hintersten Winkel der Seele. Alte Schweizerlieder, Jodel und Eigenkompositionen bildeten das rund zweistündige Programm.

Frauenstimmen harmonierten perfekt

Die Toggenburger Gastsängerin Susan Orus mit ihrer klaren, wandlungsfähigen Stimme begleitete die Luzernerin Vera Kaa zum ersten Mal auf Tournee. Die zwei Frauenstimmen harmonierten hervorragend. Orus hat Erfahrung mit Gesang in verschiedenen Stilrichtungen und ergänzte mit ihrer reinen Stimme den rauhen Blues der Bandleaderin.

Vera Kaa kann auf 35 erfolgreiche Jahre im Musikgeschäft zurückblicken. Mit dem aktuellen Werk schaut sie bis in ihre Kindheit zurück und dies mit grosser Dankbarkeit. Zu jedem Lied gab die Sängerin einige Gedanken mit, und erzählte persönliche Sachen aus ihrer Kindheit. Sie liess die Erinnerung an ihren Urgrossonkel Anton Langenegger aus dem Muotatal, der seinen Weg »hartgrindig und querstehend gegangen» sei, aufleben. Von dort kommt die 56-Jährige her, von dort ist sie geprägt in ihrem Gesang, der Sprache und dem unpräzentiösen Auftritt.

Jeder Musiker ein hervorragender Solist

Knapp zwei Stunden steht das Sextett auf der Bühne und singt amerikanischen Blues und Schweizer Volkslieder. «‹Längi Zit› ist der Blues von uns Schweizern“, sagte die Sängerin. Einige wenige englische Songs und viele Mundartlieder führten das Publikum hin zu sich selbst. Jeder Musiker brillierte auf seinem Instrument.

Nach der Pause nahm das Konzert an Tempo auf, die Melancholie schwand und das Publikum liess sich mitreissen. Am Klavier sass der Ur-Klotener Greg Galli. »Es ist für mich wie nach Hause kommen. Die Auftritte im dieser Lokalität sind auch für mich immer etwas besonders», sagte der Musiker.

Zum erstenmal sind die zwei Besucherinnen Anita Just und Rita Nussbaumer, beide aus Kloten, an einem Konzert in Büecheler Hus. «Ich kannte das Ortsmuseum und Vera Kaa war mir ebenfalls gut bekannt», sagte Just. »Aber heute bin ich zum erstenmal an einem Konzert und mir gefällt ausserodentlich gut was hier geboten wird.» Die zwei Frauen schätzen die Persönlichkeit der Sängerin, ihre unverwechselbare Stimme und das Ambiente.

«Die Klänge des Cellos haben mich besonders fasziniert», sagte Nussbaumer. Es sei ein super zusammengestellte Band. »Der erste Teil des Abends war ruhig, danach sorgte sie für eine mitreissende Stimmung. Nun gehe ich mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause» schloss Anita Just. (Zürcher Unterländer)