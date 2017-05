Verbindung über Gerlisberg bleibt offen

Bewohner aus Birchwil, Oberwil und Brütten dürfen auch in Zukunft über Gerlisberg zum Flughafen fahren. Es ist dies der kürzeste Weg, der vor allem die Pendler an Werktagen morgens und abends vor längeren Wartezeiten im Stau bewahrt. Denn die Hauptstrasse in Richtung Flughafen und Zürich führt über Bassersdorf, wo sich am Kreisel in der Dorfmitte regelmässig massive Rückstaus bilden während der Hauptverkehrszeiten.

Diese schnelle Verbindung zum Flughafen ist aber nicht als Hauptverkehrsachse gedacht. Es handelt sich nämlich um eine schmale Nebenstrasse, die am Rand des Eigentals ebenfalls durch Amphibienschutzgebiete führt. Das Eigental wird nach erbitterten Rechtsstreitigkeiten ab August nur noch eingeschränkt befahrbar sein. Insgesamt drei Mal im Jahr werden neue Schonzeiten den Verkehr im Frühling und Herbst nachts aufhalten und im Sommer während zwei Monaten auch schon mal komplett stoppen.

Manche Anwohner fürchteten bereits, dass die Gerlisbergstrasse ebenfalls unter dieses neue Regime fällt und möglicherweise in zehn Jahren – wie die Eigentalstrasse auch – ganz geschlossen werden könnte. Doch dem ist nicht so, versichert der zuständige Bereichsleiter der Stadtverwaltung Kloten, Marc Osterwalder. «Die Strasse zwischen Birchwil und Gerlisberg ist nicht Bestandteil des Verkehrskonzeptes Eigental.»

Die Verbindung zwischen dem Nürensdorfer Ortsteil Birchwil und dem Flughafen solle weiterhin offen bleiben. Die einzige Einschränkung wird eine nächtliche Sperre dieser Route zwischen Februar und April sein. Das ist jedoch nicht neu, sondern galt in Abstimmung mit der nächtlichen Schliessung der Eigentalstrasse schon seit vielen Jahren.

«Von den neuen Sperrungen ist diese Strasse nicht betroffen», sagt Osterwalder. Ausserdem sei auch kein anderes Verkehrsregime geplant auf der Gerlisberg-Route zwischen Kloten und Birchwil. «Wir hatten vor rund drei Jahren mit den Birchwilern und Gerlisbergern über verschiedene Verkehrsregime diskutiert», räumt er ein und fügt gleich an, «letztlich hat sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass mit dem Status Quo allen am besten gedient ist.»

Auch Verbindung durch Wald nach Wallisellen wird saniert

Wie die Eigentalstrasse befindet sich auch die schmale Nebenstrasse zwischen Birchwil und Gerlisberg in einem schlechten Zustand. Sie soll deshalb noch dieses Jahr instand gestellt werden, erklärt der Klotener Bereichsleiter. «Verbreitert wird sie aber nicht, sondern im selben Umfang beibehalten.»

Osterwalder weist darauf hin, dass die Strasse stark ausgefahren sei. «Teilweise wird dadurch auch Ackerland der Bauern beschädigt.» Der Stadt Kloten sei es jedenfalls wichtig, dass die Verbindung nach Birchwil offen bleibe. Was man aber nicht wolle, sei, dass durch eine Verbreiterung diese Strecke noch als Umfahrungsroute gestärkt werde.

Eine weitere sehr rege genutzte Nebenstrasse auf Klotener Stadtgebiet ist die Querverbindung durch den Hardwald nach Wallisellen. Auch diese bröckelt auf Klotener Seite, während die Walliseller auf ihrer Seite längst alles komplett erneuert haben. Auch dort soll bald etwas getan werden. «Die Wallisellerstrasse haben wir im nächsten Jahr auf dem Sanierungsprogramm», bestätigt Osterwalder. (Zürcher Unterländer)