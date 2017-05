Versicherer stürzen sich in die Tiefe

Hinter dem Geländer tut sich der Abgrund auf. Rund 52 Meter geht es vom Dach über dem 18. Stock des Allianz-Towers in Wallisellen in die Tiefe. Wer oben steht, hat einen guten Ausblick über die Gemeinde, doch die Mitarbeiter der Allianz-Versicherung, die sich gestern auf dem Dach ihres Firmensitzes einfanden, waren nicht dort oben, um zu gaffen, sondern um Mut zu beweisen. Sie waren dort, um zu zeigen, dass sie für ein paar Minuten zu Fassadengängern werden konnten, die nur an Sicherheitsseilen befestigt vertikal an der Fensterfront des Gebäudes hinunterspazieren konnten.

Die Hürde kommt am Anfang

Als erste Wagemutige standen Silvano Di Marino und Sissy Eschebach oben auf dem Turm. Beide arbeiten sie normalerweise an ihren Schreibtischen im Allianzturm und gehen verhältnismässig eher weniger adrenalingeladenen Jobs nach. Di Marino arbeitet im Anforderungsmanagement, er sei ein sogenannter Requirements Engineer. «Das ist ein Beruf an der Schnittstelle zwischen Business und IT», erklärte er. Eschebach derweil ist im Facility Management tätig. Sie ist unter anderem für die Koordination der Sitzungszimmer und Anlässe zuständig.

Gestern um halb 11 Uhr morgens war ihr Puls aber etwas höher, als er dies an einem normalen Donnerstagmorgen wohl sonst wäre. «Mein Herz klopft schon ein bisschen», sagte die Di Marino, bevor er sich die Sicherheitsgurte umschnallen liess, an welchen später die Seile befestigt werden, um in die Tiefe zu steigen. Warum macht man so etwas? «Für mich geht es darum, dass ich hier meine Grenzen überschreiten kann. Und um den Adrenalinschub natürlich», erklärte er.

Wenige Minuten später war es dann soweit. Di Marino und Eschebach standen auf dem extra hierfür aufgebauten Gerüst auf dem Dach des Turms, mit Blick Richtung Glattzentrum. Und langsam liessen sie sich über die Kante hinaus nach vorne kippen, bis sie zur Fassade in einem 90-Grad-Winkel standen. Und dann spazierten die beiden die Wand hinab bis zur Terrasse im fünften Stock, wo die Kolleginnen und Kollegen jubelnd auf die zwei Tapferen warteten. Unten angekommen waren sowohl Di Marino als auch Eschebach begeistert.

«Der schlimmste Moment war ganz am Anfang, wenn man sich vom Gerüst nach vorne kippen lassen muss», sagte Di Marino. «Aber danach ist es ein berauschendes Gefühl. Und nachdem sich die Anspannung ein wenig gelöst hat, kann man es so richtig geniessen.» Auch Eschebach gefiel der Abstieg. «Die Überwindung, die es am Anfang braucht, ist krass. Da geht die Pumpe», sagte sie lachend. «Aber danach stellt sich ein befreiendes Glücksgefühl ein.»

Anmeldung braucht auch Mut

Weshalb stürzen sich ausgerechnet Mitarbeiter einer Versicherung vom Dach ihres Firmensitzes in die Tiefe? Die Antwort darauf hat Patricia Gavilano. Gavilano hat Philosophie studiert und ist bei der Allianz für das sogenannte Employer Branding zuständig. Sie beschäftigt sich also damit, wie ihr Unternehmen für Arbeitnehmer attraktiv sein kann. Und sie war es auch, welche die Idee für das Fassadengehen hatte.

Grundsätzlich sei es so, dass zurzeit bei der Allianz weltweit eine Wertewoche stattfinde, erklärte Gavilano. Dabei behandle das Unternehmen vier Themen, welche es für die Zukunft als wichtig erachtet. Die Stichworte sind entsprechend weit gefasst: Vertrauen, Unternehmertun, Customer Excellence und teamorientierte Führung.

«Auch für ein grosses Unternehmen wie die Allianz gibt es Herausforderungen, das Business verändert sich und wir können nicht stehen bleiben», sagte Gavilano. «Es braucht deshalb mutige Leute.» Denn Mut zeigen, das könne man auch im Alltag einer Versicherung. «Das heisst zum Beispiel, dass man sich traut, an einer Sitzung eine Idee zu präsentieren.»

Ihr Ziel sei es gewesen, diese Botschaft nicht nur mitzuteilen, sondern erlebbar machen zu können. «Ich hoffe, dass ein Gefühl dafür entsteht, dass wir unsere Mitarbeiter mitreissen können.» Das Fassadengehen folge dieser Idee. Denn dafür brauche es Mut und zwar schon bei der Anmeldung: Wer mitmachen wollte, musste ein SMS schreiben und erklären, wann er zum letzten Mal mutig war. Bei Eschebach war es zum Beispiel, als sie sich traute, einen Paragliding-Flug zu unternehmen. Und Di Marino hatte einen cleveren Einfall: Er schrieb in seiner SMS, dass seine Teilnahme Mut beweise – denn schliesslich wisse er nicht, worauf er sich da wirklich einlasse.

Unter den Teilnehmern wurden anschliessend 40 Slots verlost. Die eigentliche Mutprobe des Kletterns absolvierte man dabei immer in Zweierteams. «So lernen sich auch Mitarbeiter kennen, die vielleicht sonst nicht oft miteinander zu tun haben», erklärte Gavilano. (Zürcher Unterländer)