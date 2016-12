Vier Unterländer erzählen von Weihnachten, wie es früher einmal war

Handgestrickte Socken und Fäustlinge lagen da unter dem Christbaum, die Familie sang «Stille Nacht, Heilige Nacht», es wurde Blockflöte gespielt und die Kinder konnten Verse auswendig vortragen. Draussen schneite es in dicken Flocken, während der Vater die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vortrug.

Für die ZU-Ausgabe vom Heiligabend hat die Redaktion vier Menschen gesucht und gefunden, die von dieser besinnlichen Zeit erzählen. Dabei konnte man spezielle Weihnachtsgeschichten erfahren. Spannende, berührende, nachdenklich stimmende und solche, die heute fast unmöglich erscheinen.

So wie die Geschichte von Verena Amsler, die sich als Kind nach einer warmen Weihnachtsfeier gesehnt hat und sich später diesen Wunsch mit ihren zwölf Kindern erfüllt hat.

«Weihnachten, da war nicht viel los»

Klaus Stuckis Kindheit war eine Zeit der Entbehrungen, dennoch war er stets zufrieden. Foto: Balz Murer

Klaus Stucki ist auf einem Bauernhof im Bachsertal aufgewachsen. Der heute 81-Jährige hatte vier Geschwister und als er 13 Jahre alt war kam noch ein Nachzügler hinzu. «Weihnachten, da war nicht viel los. Während des Kriegs schon gleich gar nicht. Der Vater war im Dienst, die Mutter arbeitet alleine mit uns Kindern, um den Hof und uns am Leben zu halten», erzählt Klaus Stucki von seiner Kindheit.

Es war eine Zeit der Entbehrungen, doch Klaus Stucki will nicht klagen. «Wir kannten nichts anderes und waren zufrieden», erzählt er heute. So schwierig es auch war, bei den Stuckis stand immer ein kleiner Christbaum in der Stube. «Geschenke? Ich erinnere mich an einen Holzbaukasten und auch an einen bordeauxroten Pullover, den mein Gotti für mich gestrickt hatte», erzählt er.

Ob ihm der Pullover denn gefallen habe? Klaus Stucki lacht. «Ach was, wir haben früher nicht so viel Aufhebens gemacht. Er war warm. Was wollte ich noch mehr?» So gerüstet machte sich der kleine Klaus auf den weiten Weg zur Schule. Er stampfte durch den Schnee und erfreute sich an den tanzenden Flocken. Wenn man ihn heute fragt, ob er denn nicht nasse Füsse gehabt habe, so schüttelt er den Kopf.

Klaus Stucki erinnert sich auch noch an die Weihnachtsguetzli seiner Mutter. «Chräbeli und Mailänderli, denn für die hatten wir alle Zutaten selbst am Hof», erzählt er. Später hat Klaus Stucki Bauer gelernt und hat in der Eidgenössischen Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt, die heute Reckenholz heisst, gearbeitet. Mit seiner Frau Marianne und der Familie bewohnte er eine schöne Wohnung im ehemaligen Herrschaftshaus und dort hat er dann immer die Verwandtschaft zur Weihnachtsfeier eingeladen.

Seit einem Jahr hat er eine Wohnung im Alterszentrum Bülach. Seine Tür hat er selbst mit einem Tannenzweiglein und drei roten Kugeln geschmückt – ganz einfach, aber herzig. Dieses Jahr verbringt Stucki das Fest bei seiner Tochter in Deutschland. «Sie hat einen Zimmermann kennengelernt, der auf der Walz in der Schweiz war», erzählt er. Als kleiner Junge konnte sich Klaus Stucki nicht viel wünschen, aber wenn er heute einen Wunsch hätte? «Vielleicht einmal zum Znacht in ein feinen Bülacher Restaurant. Da gibt es ja einige», sagt er und lächelt bescheiden.

«Es war armselig im Vergleich mit heute»

Verena Amsler wuchs als Einzelkind auf. Für das Weihnachtsfest hätte sie sich gerne eine grosse Familie gewünscht. Foto: Leo Wyden

Verena Amsler ist in Zürich aufgewachsen – im Kreis 4, mitten im Kuchen. Sie erlebte eine schöne Kindheit. «Ich konnte auf der Strasse Ball spielen», sagt die 79-Jährige heute. Dass sie keine Geschwister hatte, ist ihr eigentlich nie gross aufgefallen, ausser an Weihnachten, da hätte sie sich schon eine grosse Familie gewünscht und eine Weihnachtsfeier mit Wärme. «Wir haben keine Geschichte gelesen, wir haben nicht gesungen. Es war sehr armselig im Vergleich mit heute», sagt sie.

Da hat es auch nichts geholfen, dass sie einmal eine wunderbare Puppenwiege geschenkt bekam, mit Kissen und Vorhängen, die ihre Mutter bestimmt mit Liebe genäht hat. Und weil Weihnachten ohne Feier und grosse Familie für Verena Amsler kein Weihnachten ist, hat sie beschlossen, selbst eine grosse Familie zu haben. Mit 20 Jahren hat sie geheiratet und hat mit ihrem Mann 30 Jahre lang in Regensberg gewohnt. Sie hat zwölf mittlerweile erwachsene Kinder. «Es sind meine Kinder», betont Verena Amsler.

Sie kommen zum Beispiel aus Tschechien, Belgien, Sizilien, Vietnam, dem Tibet und kamen als Pflege- oder Adoptivkinder zum Ehepaar Amsler. «Es war eine riesige Verantwortung, doch zum Glück mussten wir sie nicht alleine tragen. Der Glaube, dass der Herrgott hilft, war der treibende Gedanke», sagt sie.

Jeder durfte etwas beitragen zu einer Weihnachtsfeier bei den Amslers. Die Kinder sagten Verse auf oder spielten auf der Blockflöte, der Vater las die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium und Verena Amsler schrieb jedes Jahr eine eigene, kleine Weihnachtsgeschichte, die sie dann unter dem Christbaum vortrug. Vergangenes Jahr hat sie es in ihrer 1 1/2 Zimmerwohnung im Alterszentrum Wehntal gemacht. «Es kamen alle meine zwölf inzwischen erwachsenen Kinder.

Sie sagten: Du musst nur die Tischdecke hinlegen, alles andere bringen wir mit», berichtet sie und lacht. Dieses jahr wird Verena Amsler den Heiligabend bei einem ihrer Söhne verbringen. Ihr Grosskind hat nämlich behauptet, dass Weihnachten ohne Omi kein Weihnachten ist. Mitbringen muss sie nichts. Halt doch – etwas muss sie schon beisteuern: Eine selbst geschriebene Weihnachtsgeschichte und ihre warme, liebevolle Art.

«Wir hatten wenig, aber alles was wir brauchten»

Ernst Surber hat sich als Kind nie Spielsachen gewünscht. Leo Wyden

Ernst Surber ist 1931 in Oberwenigen als jüngstes von drei Geschwistern geboren. «Mein Bruder Hans ist vom Baum gefallen und war seitdem gelähmt. Meine Schwester Lydia starb 1935 an Hirnhautentzündung. Ein Jahr später starb auch mein Vater», erzählt er. Seine Mutter hatte wohl alle Hände voll zu tun und der kleine Ernst musste kräftig mit anpacken. «Spielsachen zu Weihnachten? Nein, so etwas habe ich mir nie gewünscht und auch nie bekommen», sagt er.

Im Sommer hatte man auf dem Bauernhof sowieso keine Zeit zum Spielen. Im Winter ruhte die Arbeit und Ernst fräste mit seinem Geiss-Schlitten den Hang hinunter. Erst kurz vor den Bahnschienen kam er zum Stillstand. «Im Dorf gab es ein einziges Auto. Wir konnten nur so hinuntersausen, denn Schnee hatte es immer genug», sagt er. Weihnachten verbrachte der kleine Ernst bei der Grossmutter. Dort versammelte sich die Familie um ein kleines Bäumchen.

Sein Weihnachtsgeschenk hat Ernst Surber immer von Gottlieb Duttweiler, dem Gründer der Migros bekommen. Er stammte selbst aus Oberweningen und brachte persönlich mit seinem fortschrittlichen Kastenwagen jedem Kind einen Jutestiefel gefüllt mit Äpfeln, Nüssen und Schokolade in die Schule. Ernst musste diesen Stiefel zu Hause abgeben und fand ihn erst unter dem Christbaum wieder.

Kurz vor Weihnachen 1939, ein Jahr nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs musste die Familie ihre neun Rinder, Schweine und Hühner notschlachten. Die Maul- und Klauenseuche wütete in der Region. «Wir durften nicht einmal mehr auf die Strasse. Der Nachbar brachte uns Holz für den Kachelofen», erinnert er sich. «Ich will nicht jammern. Wir auf dem Land hatten an Weihnachten immer zu essen. Wir hatten zwar wenig, aber alles was wir brauchten. Wir waren zufrieden», sagt er.

Heute kommt es ihm manchmal so vor, als wäre das Wünschen von Geschenken gar kein Wünschen mehr, sondern mehr ein Bestellen. «Wenn man nicht bekommt, was man erwartet, so ist man unzufrieden», sagt er. Der dreifache Urgrossvater lebt jetzt im Alterszentrum Wehntal. Am 24. und 25. Dezember ist er bei seinen Kindern eingeladen. Er sagt: «Später lade sie dafür zum Essen ein. Die Zeit, die man zusammen verbringt, ist das wertvollste Geschenk.»

«Mit grosser Würde tragen, was nicht zu ändern ist»

Hanni Haller verbindet eine traurige Erinnerung mit Weihnachten. Foto: Leo Wyden

Wenn Hanni Haller an die Weihnachtsfeste ihrer Kindheit zurückdenkt, so erinnert sie sich an Gebimmel. Es klingelte nämlich nicht nur das Christkind, sondern auch die Ladentüre. Hanni Hallers Eltern hatten im Aargau einen Quartierladen und weil es früher keine fixen Ladenöffnungszeiten gab, kam sogar am Heiligabend Kundschaft. «Keine Butter? Keinen Zucker? Der Kunde war König», erzählt die heute 88-Jährige und lacht. Hanni Haller ist eine Dame mit trendiger Bubikopf-Frisur und äusserst wachen Augen.

Im Fauteuil in ihrer Wohnung im Alterszentrum Region Bülach erzählt sie von früher. Dabei formuliert sie lange, wohl überlegte Sätze. Sie kann sich an jedes noch so kleine Detail erinnern. So auch an die Lieferanten, die vor Weihnachten Verkaufsmuster zu ihren Eltern brachten. «Auf den Schokoladentafeln war Schmuck. Und weil ich mich schon immer gerne geschmückt habe, suchte ich etwas für mich aus», sagt sie.

Ihre Mutter hat das Wunschpäckchen dann bis zum Heiligabend an sich genommen und erst dann an das Töchterchen weitergegeben. Gemeinsam mit ihrem Vater hat das Mädchen den Christbaum am Schulhausplatz gekauft. Sie durfte dabei sein, als ihr Vater zu Hause den Baum zurechtstutzte. «Er sägte Äste ab, bohrte an kahlen Stellen Löchlein in den Stamm und setzte sie dort wieder ein.»

Später in der Kriegszeit war Weihnachten begleitet vom Dröhnen der Flugzeugmotoren. «Jetzt kommen sie wieder und bringen Angst und Schrecken», hat sie als Mädchen gedacht. Vor einigen Jahren erlebte Hanni Haller ein unvergessliches Weihnachtsfest. Ihr Sohn feierte Verlobung und wollte im Frühling heiraten. «Wie haben wir uns alle gefreut!» Dann die Diagnose Krebs. Sie blickt zu Boden und sagt: «Er hatte keine Chance und erlebte den Frühling nicht mehr.» Von Hanni Haller kann man lernen, wie man in schwierigen Zeiten Haltung bewahrt.

Irgendwie schwingt in ihrer Erzählung die Botschaft mit: «Dankbar zurückdenken, aber mit grosser Würde tragen, was nicht zu ändern ist.» Weihnachten findet im Alterszentrum Region Bülach immer eine Woche vor Weihnachten statt, weil über die Festtage viele Bewohner ausfliegen. Hanni Haller sagt: «Geschäftsführer Peter Frehner las eine Weihnachtsgeschichte vor. Es war wunderschön.»

(Zürcher Unterländer)