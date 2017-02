«Vision ohne Aktion bleibt Illusion»

Jaroslaw Duda nippt an seiner Tasse Kaffee bevor er aufrichtig meint: «Glauben Sie mir, ich war immer sehr erschüttert, wenn ich hörte, dass sich eines der Paare, die ich vermählt hatte, wieder trennen liess.» Wenn er mit den Paaren ihre Hochzeit plane, spüre er so viel Liebe und grosse Pläne für die Zukunft.

«Und so fragte ich mich, wie ich ihnen in meiner Rolle als Pfarrer auch längerfristig helfen könnte, in einer glücklichen Partnerschaft zu leben.»So entwickelte der Bülacher Pfarrer, der nicht nur ein Mann der Worte, sondern auch der Taten ist, seine «Ehegarage». In dieser trifft Duda sich mit den Paaren während den ersten fünfzehn Jahren nach der Trauung einmal im Jahr.

Bis jetzt sei noch keine der Ehen zerbrochen, erzählt Duda, was jedoch nicht heisse, dass es nie zu Krisen gekommen sei. Falls dies der Fall ist, dürfen die Paare ihn auch jederzeit ausserhalb den üblichen «Services» kontaktieren. Dann versucht er, mit ihnen zusammen eine Lösung für das Problem – oder die Herausforderung, wie er Probleme lieber bezeichnet – zu finden.

Berater und Visionär

Entgegen seiner Funktion als Pfarrer möchte er den Paaren dann aber keine Predigt halten, sondern versucht mit Spielen, symbolischen Gegenständen und Gesprächen die Ehepartner möglichst selber eine Lösung entdecken zu lassen.

So bekommt jedes Paar schon bei seiner Hochzeit zwei Kerzen geschenkt, die zusammen ein Herz bilden und während des Ja-Wortes brennen. Zuhause, während des Alltags, sollen die Kerzen bei der Kommunikation helfen, wenn die richtigen Worte nicht gefunden werden können. «Sind die Kerzen beieinander und das Herz vollkommen, ist alles in Ordnung. Stehen sie jedoch auseinander, kann dies ein Zeichen an den Partner sein, dass etwas nicht stimmt.»

Häufig besuchen ihn die Paare am Abend oder an den Wochenenden, wenn sie Freizeit haben – die hätte Duda eigentlich auch. Doch die «Ehegarage» ist sein Hobby. Sie erfreue sich mittlerweile so grosser Beliebtheit, dass sich auch schon andere Paare aus der ganzen Schweiz oder sogar Deutschland gemeldet hätten. Wenn sich irgendwie die Zeit dazu findet, hilft der Bülacher Pfarrer allen gerne. «Vision ohne Aktion ist Illusion.», begründet er sein grosses Engagement als Beziehungsberater.

«Meine Vision ist es, anderen Menschen zu helfen. Kann ich ihnen Glück schenken, bin auch ich glücklich», sagt Duda. Die Aufgabe der Kirche sei es, für die Menschen da zu sein, nicht nur punktuell an Anlässen wie der Hochzeit oder Taufe. Zudem lerne er auch selber viel von den verschiedenen Paaren: «Das komplexe Thema Beziehungen fasziniert mich sehr. So habe ich gerade meine Doktorarbeit in Philosophie über das Thema Mobbing beendet – ebenfalls eine Form zwischenmenschlicher Beziehungen.»

Perlen des Glücks

Die Schliessung einer Ehe galt einst als Versicherung für beide Partner und erst durch den Bund des Lebens wurde die Partnerschaft öffentlich akzeptiert. Heutzutage ist jedoch für Jedermanns Wohl gesorgt durch diverse Versicherungen und auch viele unverheiratete Paare gründen eine Familie.

Ist die Institution der Ehe somit zu einem veralteten Modell geworden, das seinen Nutzen verloren hat? «Keineswegs!» betont Jaroslaw Duda. «Die kirchliche Trauung ist ein Fest der Liebe, das nicht nur dem Hochzeitspaar, sondern auch der Familie und Freunden noch lange in Erinnerung bleibt. Der Mensch braucht solch spezielle Momente in seinem Leben, in denen er glücklich ist; in traurigen, schwierigen Zeiten kann er von diesen Perlen der Freude und Energie zehren. Eine solche Perle ist auch die Hochzeit.»

