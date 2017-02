Vom Kinderzimmer ins Hallenstadion

Popcorn ist zwar das Lieblingsgericht von Flavio Camenzind, doch zur Feier des Tages gibt es auch Fleischkäse und die legendären Hallenstadion-Crèmeschnitten. Menschen, die dem aussergewöhnlich jungen Firmengründer irgendwann auf irgendeine Art ihr Vertrauen geschenkt haben, stehen an Apérotischchen.

So prosten sich zum Beispiel der ehemalige Fussball Nati-Trainer Köbi Kuhn, Sportreporter-Legende Walter Scheibli, Ex-Schweizer-Box-Profi Stefan Angehrn und Beat Hartmann, Präsident der Primarschulpflege Regensdorf, zu. Zehn Jahre, hundert Gäste, feinste Häppchen, volles Haus und noch immer zeigt die Fankurve steil nach oben. Bereits spricht man von einem bevorstehenden 20. Geburtstag. Dabei hat alles bescheiden angefangen, damals im Kinderzimmer in Adlikon.

Inspiriert von Roger Schawinskis Privatsender Radio 24 bewarb sich Flavio Camenzind als Primarschüler beim Schweizer Bundesamt für Kommunikation um eine Konzession. Man teilte ihm mit, dass er die Kriterien in Bezug auf Kosten und Anforderungen nicht erfülle. Als Plan B löste er einen Test-Account für einen Internetradio-Stream und ging mit seinem Radio Cool auf Sendung.

Als er vor dem Mikrofon platzte er fast vor Freude. «Geplatzt» sind damals auch einige Nachbarn. Die Boxen auf dem Balkon weckten ihren Argwohn, sodass Flavios Camenzinds Mutter mehr als einmal um Verständnis beten musste. «Also was sollte ich machen? Er hat sein Ziel so ernsthaft verfolgt und hat fest an sich geglaubt», sagt sie rückblickend.

Prominente Grüsse

Flavios Bruder zeigte am Geburtstagsfest einen Film, den er als Überraschung für ihn kreiert hat. Unter anderem schildern darin Promis ihr erstes Zusammentreffen mit dem damals sehr jungen Radiomann: «Wir vom Cabaretduo Divertimento hatten einen Interviewtermin mit Radio Cool. Manuel Burkhart und ich läuteten, seine Mutter machte auf und führte uns ins Kinderzimmer. Hier begrüsste uns der Knirps, stülpte sich riesige Kopfhörer über und hielt uns das Mikrofon unter die Nase», erzählt Comedian Jonny Fischer. «Hey, wir hockten mit einem 12-Jährigen auf dem Bett und der führte ein professionelles Interview mit uns. Unglaublich.»

Sein Ziel eisern Verfolgt

2006 dreht Flavio Camenzind als 16-Jähriger unter dem Namen Tele Cool die ersten Videoproduktionen. Kaum ein Anlass in der Region, kaum ein Event mit Sport, Missen oder Autos, an welchem der hartnäckige Teenager nicht mit einer riesigen Kamera auftauchte. Als logische Folge davon gründet er ein Jahr später die CA-Media. Heute ist er einer der Grossen der Branche, ist auf professionelle Videoproduktionen spezialisiert und beschäftigt rund zwei Dutzend Mitarbeitende.

Power im Füdli und Motivation im Blut sowie ein Lachen im Gesicht, sollte man, laut seiner Website schon mitbringen, wenn man sich bei ihm um eine Stelle bewirbt. Auf der Kundenliste stehen zum Beispiel die Messe Zürich, Tesa, local.ch, search.ch, Radio 24 oder das Knabenschiessen. «Tolle Filme für tolle Kunden», heisst es auf der Website.

Besonders stolz ist das Team auf die Zusammenarbeit mit den ZSC-Lions und zeigt im Lions-TV Geschichten, an die der Fan sonst nicht rankommt. Die ZSC-Familie liebt die Pre-Game-Show, die vor jedem Match die Eisfläche zum Glühen bringt. Flavio Camenzind sagt: «Auch mein Team glüht vor Leidenschaft.

Um im Markt zu bestehen, muss man immer ein bisschen mehr geben als die Mitbewerber.» Maximal auf die Spitze getrieben, prangt die Philosophie des Jungunternehmers auf einem Plakat in seinem Büro direkt am Althardkreisel. Darauf steht: «Was hast du heute schon dafür getan, erfolgreich zu sein?» (Zürcher Unterländer)