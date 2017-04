Vom Wintermantel in die Badehose

Start Freibadsaison

1. Mai:

Waterworld in Wallisellen

Töss Side in Rorbas

Faisswiesen in Dietlikon

Erlen in Dielsdorf

Haslisee in Niederhasli

(Falls Wetter warm. Infos unter: 044 850 18 59)

6. Mai:

Schwimmbad Rafz/Wil

Hasenbühl in Bassersdorf

13. Mai:

Badi Talegg in Embrach

Sandhöli in Niederweningen

Schluefweg in Kloten

Wiesengrund in Glattfelden

Bruggwiesen in Opfikon

Das Freibad Hirslen in Bülach hat wegen Sanierungsarbeiten frühestens ab Anfang Juni geöffnet. asö