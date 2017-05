Wärmenetz auf Eis gelegt – Sägerei könnte aber neues Projekt befeuern

Der Grossandrang an jener Bevölkerungs-Info über einen Wärmeverbund für Nürensdorf hat viele Erwartungen geweckt. Ein Jahr später steht Hans Baumgartner jedoch buchstäblich im Regen. Neben dem Transportunternehmer türmen sich tonnenweise Holzschnitzeln unter den Dächern seiner offenen Lagerhallen. Das Material ist zum wertvollen Rohstoff für CO2-neutrales Heizen geworden.

Nur in Nürensdorf, wo Baumgartner gross geworden ist, seine Firma erfolgreich aufbaute und wo er einst als Gemeinderat wirkte, will es bislang nicht recht klappen mit einem neuen Wärmeverbund, der mit einer Holzschnitzelheizung befeuert würde. Obwohl fast alle Seiten das Vorhaben als ökologisch sinnvoll, modern und zukunftsweisend bezeichnen.

Von Migros enttäuscht

Selbst der lokale Revierförster sowie der Nürensdorfer Gemeinderat haben öffentlich für die Idee geworben. Dennoch ist das ursprünglich geplante Wärmeverbund-Projekt jetzt vom Tisch. Die Gärtnerei Lamprecht mit ihren riesigen Treibhäusern, ist jetzt als Grossabnehmer und Investor eines entsprechenden Wärmeverbundes ausgestiegen. «Wir haben zu wenig Grossabnehmer gefunden, die mitmachen wollten», sagt Baumgartner und meint damit Überbauungen mit Mehrfamilienhäusern.

Zwar sollten viele Einfamilienhäuser und selbst das Schulhaus Ebnet angeschlossen werden, doch das reichte nicht für einen effizienten Betrieb, musste Baumgartner feststellen. Namentlich die Migros-Pensionskasse und weitere Immobilienverwaltungen im Ebnetquartier sowie von der Talwiesenstrasse zeigten dem Wärmeprojekt trotz mehrmaligem Nachhaken die kalte Schulter. «Aber wir müssen uns bewegen, sonst passiert nichts», sagt er.

Doch eine Möglichkeit für einen Wärmeverbund sieht der unermüdliche Kämpfer für CO2-neutrales Heizen mit einheimischem Rohmaterial noch. Auf dem Areal der Sägerei Raschle könnte allenfalls ein kleineres Projekt verwirklicht werden. Dort fallen ständig Holzreste an, die in einer Heizzentrale sinnvoll verwertet werden könnten. Zudem ist die Sägerei deutlich näher am Dorfzentrum als die Gärtnerei, was günstiger für ein Netzverbund wäre. «Noch ist aber nichts spruchreif», heisst es seitens der Sägerei. (Zürcher Unterländer)