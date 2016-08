Seine Eltern hatten sich abwechslungsweise um ihn gekümmert, während einer Futter suchte, wachte der andere über das Nest auf dem Stdler Kirchturm. Der Jungstorch, der als einziger von drei Geschwisterchen übrig geblieben war, entwickelte sich prächtig. Er wirkte putzmunter und machte die Bewegungen seiner Eltern nach. Seine Geschwister hatten den nass-kalten Frühling nicht überlebt, wie so viele andere Jungstörche in der Schweiz.

«Jämmerlich durchnässt und durchfroren», beschrieb Heinz Nabholz, der zusammen mit seiner Frau Beatrix das Geschehen im Nest beobachtet, den Zustand der Vögel im Frühling . Immerhin konnte das Storchenpärchen, das schon letztes Jahr auf dem Stadler Kirchturm Nachwuchs produziert hatte, eines seiner Jungen durchfüttern. Das Familienglück nahm nun aber ein dramatisches Ende: Der Jungstorch musste im Juli eingeschläfert werden.

Ein Bein schwer verletzt

Wie Heinz Nabholz im Stadler Dorfblatt berichtet, ist das Junge abgestürzt und dem Kirchendach entlang hinuntergerutscht. «Er ist wohl bei Flugversuchen im Schneefänger hängengeblieben und hat sich dabei ein Bein schwer verletzt», führt Nabholz gegenüber dem ZU aus. Der Stadler hat schon oft beobachtet, wie die Jungvögel fliegen lernen: Sie stehen sekundenlang im Wind und üben das Flattern.

Der Vogel konnte sich nach seinem Sturz noch zu einem Kornfeld schleppen, das etwa 200 Meter vom Turm entfernt ist. Dort entdeckte ihn ein Anwohner. Daraufhin wurde er ins Tierspital gebracht, das aber keine Hoffnung mehr sah für ihn: Er musste wegen seiner schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Besonders bitter ist, dass der Jungvogel wohl kurz vor dem Ende seines Flugtrainings stand. «Er hätte das Nest im August schon verlassen», sagt Nabholz. Für den Storchenbeobachter ging «ein wahrlich trauriges Storchenjahr» zu Ende. Er hofft nun auf ein erfolgreicheres nächstes Jahr für die Vögel.

Immerhin gibt es zwei positive Nachrichten zu vermelden: Einerseits hat laut Nabholz einer der drei Jungstörche beim Kreisel im Neeracherried überlebt. Andererseits haben gemäss einem Radio SRF-Bericht noch nie so viele Störche in der Schweiz gelebt wie seit dem Beginn der Zählung im Jahr 1900: Gab es damals 140 Brutpaare, sank die Zahl in der Mitte des Jahrhunderts auf Null und stieg nun auf 450. (Zürcher Unterländer)