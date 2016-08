Wallisellen feiert Riedens Eingemeindung

Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, kann sich Bevölkerung von Wallisellen auf eine grosse Feier einstellen. An den beiden Tagen wird der Eingemeindeung Riedens gedacht, der vor 100 Jahren die Stimmberechtigten des Kantons deutlich mit 53 551 Ja- zu 7 883 Nein-Stimmen zugestimmt haben.

Am Dorffest wird allen Altersgruppen an drei Standorten (siehe Kasten rechts) etwas geboten: Rund um den Riedernturm findet der 22. Riedenermärt statt, im Festzelt auf dem Gemeindehausplatz wird unter anderem Regierungsrätin Carmen Walker Späh die Eröffnungsansprache halten und in der 8304 Bar & Lounge treten Lara Stoll und Kilian Ziegler an der Poetry Night auf.

Buch zum Jubiläum

An den beiden Festtagen hat ausnahmsweise auch das Orsmuseum, das sich ebenfalls im Ortsteil Rieden befindet, geöffnet (siehe Kasten links). Genau hundert Jahre nach dem Urnengang vom 5. März 1916 eröffnete das Museum eine Gedenkausstellung mit dem Titel «Rieden, ein Dorf verschwindet und lebt doch weiter». Auf 20 Pinwänden, bereichert durch Originalgegenstände und extra zusammengestellte Videos und Bildschauen ist die Geschichte des Dorfes Rieden von der Zeit der ersten Besiedlung vor 8000 Jahren bis heute zu sehen.

Zur Ausstellung ist zudem ein 184-seitiges und reich bebildertes Buch erschienen. Dieses ist ab Sonntag, 10. September, 13.30 Uhr im Ortsmuseum Wallisellen und ab Montag, 11. September am Informationsschalter im Gemeindehaus von Wallisellen erhältlich. (Zürcher Unterländer)