Wallisellen saniert für über 3 Millionen Franken Firmensitz des Gemeindepräsidenten

Fast hätte man die Meldung im jüngsten Verhandlungsbericht des Gemeinderats von Wallisellen übersehen können. «Die gemeindeeigene Liegenschaft Herzogenmühle 16 ist bautechnisch zu sanieren», heisst es da. Dafür habe der Gemeinderat einen Kredit von über 3,3 Millionen Franken genehmigt.

Nicht erwähnt wird, dass sich an der Herzogenmühle 16 seit über 20 Jahren der Firmensitz des Gemeindepräsidenten Bernhard Krismer (SVP) befindet. Krismer hatte seine Firma 1991 gegründet, bereits 1993 und 1994 hatte er danach interne Umbauten am Gebäude vorgenommen sowie auf der Westseite einen Anbau für Lager und Werkstatt errichtet. In den Gemeinderat wählten die Walliseller Krismer dann erst vier Jahre später, Präsident wurde er 2010.

Präsident ging als Mieterin den Ausstand

«Das Gebäude ist absolut sanierungsbedürftig», erklärt die Gemeinde Wallisellen auf Anfrage. Ein Teil der Decke habe sich gelöst. Zudem habe der Vormieter am Gebäude Veränderungen vorgenommen, die sich auf die Statik der Immobilie auswirken würden. «Hinzu kommt noch, dass sich das Gebäude auf ehemaligem Schwemmland der Glatt befindet, was zu Absenkungen des Gebäudes geführt hat», sagt der stellvertretende Gemeindeschreiber Marcel Amhof.

Weiter habe der Bau der Autobahn neben dem Gebiet Herzogenmühle das Gelände und das Gebäude absacken lassen. Das habe sich in den vergangenen Jahren fortgesetzt, wie neueste Risse in vorher oberflächlich sanierten Teilen bestätigten.

Dass man in der Mitteilung nicht erwähnt habe, dass es sich beim Mieter der Liegenschaft um den Gemeindepräsidenten handle, sei normal. Ein Geheimnis habe man nicht darum machen wollen. «Die Gemeinde teilt in ihren Mitteilungen über Gebäudesanierungen nicht mit, wer Mieter der gemeindeeigenen Liegenschaften sind», informiert Amhof.

Als Mieter sei der Gemeindepräsident aber selbstverständlich bei der Behandlung des Geschäfts und bei der anschliessenden Abstimmung darüber im Gemeinderat am 17. Januar in den Ausstand getreten. Als Mieter sei er zwar Teil der für das Projekt eingesetzten Baukommission, habe aber kein Stimmrecht.

Sanierungwar im Budget enthalten

Von den rund 3,3 Millionen Franken, welche für die Sanierung aufgewendet werden, sind ein Grossteil gebundene Ausgaben. Lediglich 150 000 Franken, die für den Teil eingesetzt werden, in welchem die Werkstatt zu Lasten der heutigen Lagerfläche vergrössert wurde, sind nicht gebunden. Die Sanierung war in den letzten zwei Jahren jeweils Teil des Budgets, welches von der Gemeindeversammlung abgesegnet wurde.

Auch die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hatte an den geplanten Investitionen nichts zu bemängeln. Sie wird allerdings, wie dies gemäss Aussagen von RPK-Präsidentin Beatrice Morger bei gebundenen Ausgaben in dieser Höhe Usus ist, das Geschäft an der nächsten RPK-Sitzung vom 7. Februar noch besprechen.

(Zürcher Unterländer)