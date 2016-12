Walliseller Fernsehsender verschärft sein Programm

ERSTE SENDUNGEN ENTSTANDEN IM SCHLACHTHAUS

Im April hat die Gemeindeversammlung Televista einen jährlichen Gemeindebeitrag von 150 000 Franken an das Walliseller Fernsehen Televista 8304 genehmigt. Mit 192 Ja- zu 16 Nein-Stimmen fiel das Ergebnis deutlich aus. Televista wird im Gegenzug einen Leistungsauftrag zu erfüllen haben. Dieser umfasst unter anderem, dass der jährliche Gemeindebeitrag 80 Prozent der Betriebskosten nicht übersteigen darf. Inhaltlich soll das Programm thematisch vielfältig sein und die Vielfalt an Meinungen und Interessen wiedergeben. Zudem ist Televista verpflichtet, die Redaktion mit genügend journalistischem Personal auszustatten.

Televista wurde 1993 als Verein gegründet. Dieser hat sich vom «Garagenfernsehen» – die ersten Sendungen wurden in der Garage des alten Notschlachthauses an der Oberen Kirchstrasse produziert – zu einem «richtigen» Lokalfernsehen mit eigenem Studio an der Schwarzackerstrasse entwickelt. Produziert wird eine monatliche Magazinsendung von in der Regel 60 Minuten Dauer.red

Weitere Infos: www.televista.ch