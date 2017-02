Wegen Sarah Meier lernte sie Schlittschuhlaufen

Vor ihrem Auftritt sei sie «schon etwas aufgeregt» gewesen. Doch jetzt steht Elodie Dal Balcon ganz ruhig in der Mitte des grossen Eisfeldes und wartet. Als die Musik ertönt, wirbelt die Achtjährige elegant in ihrem Cheerleadertenue über die Fläche der Eishalle – es ist ja auch schon ihr siebter Wettkampf.

Nach ihrer Kür wird sie mit viel Applaus der knapp 60 Zuschauenden und einigen Präsenten von Teamgspändli und Eltern belohnt. «Sarah Meier ist mein Idol, ich bin ein riesiger Fan von ihr!», schwärmt die junge Eiskunstläuferin aus Küsnacht nach ihrem Auftritt und strahlt. «Deshalb wollte ich auch unbedingt Schlittschuhlaufen lernen.»

Elodie ist eine der 65 Eiskunstläuferinnen und -läufern von zehn verschiedenen Clubs, die am vergangenen Sonntag in der Eishalle Hirslen beim Bülacher Sternli Cup ihr Können zeigten. Der Anlass begann mit einem Parcours, bei dem die Kleinsten erste Schrittelemente zeigten. Anschliessend folgten die Läufer der vier verschiedenen Sternli-Levels. Ihnen gehören Kinder im Alter zwischen sechs bis elf Jahren an, welche noch nicht im Kader sind.

«Für sie ist es das Schönste, wenn sie das Resultat zeigen können, für das sie die ganze Saison lang fleissig geübt haben», sagt Esther Liechti vom Vorstand des Bülacher Eislaufclubs zufrieden. «Und auch wir als Verein sind stolz darauf, dass wir diesen Anlass durchführen können, denn nicht jeder Club hat die nötige Kapazität dazu. Für uns ist es ein ideales Aushängeschild.»

Kämpfen und feiern im Team

Stolz war der Eislaufclub Bülach auch auf den Besuch des Starlight Synchronized Skating Teams Zürich Oerlikon, das mit seinem Auftritt der Synchroneiskunstläufer noch einen anderen Aspekt der Sportart zeigte. «Wenn wir während des Auftritts die strahlenden Augen unserer Teamkolleginnen sehen, können wir gar nicht anders, als zurückzustrahlen.», schwärmen die beiden Mannschaftskapitäninnen Jelena Petrovic und Sabrina Aeberli.

Den Vorteil im Synchroneislaufen sehen sie darin, dass es ein Teamsport ist. «Obschon es eine grosse Herausforderung ist, dass wir Mädchen im Alter von 11 bis 24 Jahren in einem Team haben, verfolgen wir alle das gleiche Ziel. Wir kämpfen, leiden und feiern miteinander.» Einen Grund zum Feiern scheint das Team denn auch zu haben: Vor einigen Wochen erst wurde es in Salzburg für die diesjährige Europameisterschaft in Frankreich qualifiziert.

Eleganz und Aufregung

Noch ganz am Anfang ihrer Kariere steht hingegen die Bülacherin Serena Patt: Der Auftritt am Bülacher Sternli Cup war ihr erster. «Ich war mega aufgeregt und habe glatt den Salcho vergessen», sagt die Siebenjährige. «Ich hoffe, das hat niemand gemerkt.» Seit drei Jahren trainiert sie dreimal wöchentlich im Bülacher Eislaufclub. Mit einem verträumten Blick bemerkt das Mädchen im neongrünen Tenue noch: «Ich mag Eiskunstlaufen, man kann so elegant sein dabei.»

(Zürcher Unterländer)