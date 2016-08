Weltweit erster Wettkampf von Mensch und Roboter

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Seit Monaten trainieren die 74 Athleten aus aller Herre Länder intensiv für den weltweit ersten Cybathlon. Von den 59 Teams sind sieben aus der Schweiz. Anders als bei den Paralympics treten aber keine durchtrainierten Sportler gegeneinander an und sie müssen auch nicht Höchstleistungen erbringen, sondern alltägliche Aufgaben meistern und dies mit technischer Hilfe.

Es gilt mit Roboterarmen Dosen zu öffnen oder Bilder an eine Leine zu hängen, mit Beinprothesen von Stein zu Stein zu springen, mit dem Rollstuhl über Schrägen zu fahren, gar Treppen zu erklimmen oder mit der Kraft der Gedanken ein Computerspiel zu spielen. Damit solche Aufgaben gelingen, muss das Zusammenspiel von Mensch und Technik perfekt aufeinander abgestimmt sein.

Barrieren abschaffen

Organisiert wird dieser einmalige Anlass von der eidgenössischen technischen Hochschule ETH Zürich. Sie verfolgt mit dem Cybathlon verschiedene Ziele. So soll zum einen die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden. «Die Vorbereitungen zum Cybathlon haben uns allen die Augen geöffnet für die Bedürfnisse von Menschen, die körperlich eingeschränkt sind», erläutert der Initiator Robert Riener. Er ist Professor für Sensomotorische Systeme an der ETH Zürich.

Gleichzeitig möchte die ETH Zürich die Forschenden und Entwickler anspornen, an Technologien zu tüffteln, die ihren Anwendern im Alltag auch tatsächlich etwas nützen. «Wir von der Forschung müssen die Technologie vorantreiben, aber die Gesellschaft insgesamt muss dafür sorgen, dass bauliche und technische Barrieren abgebaut und beseitigt werden», betont Riener.

Schneller als mit Beinen

Heute sei die Technik zwar punktuell sehr weit fortgeschritten. So sei es beispielsweise möglich, mit gewissen Beinprothesen schneller zu laufen, als ein Mensch, der über zwei natürliche beine verfüge. Dafür könne man sich mit solchen Prothesen nicht hinsetzen, Treppensteigen oder Autofahren. Hier setze die Idee des Cybathlons an: «Es müssen Systeme entwickelt werden, die Menschen mit Behinderungen dort unterstützen, wo sie es am nötigsten brauchen, und zwar im Alltag», erleutert Riener .

Bereits würden sich erste positive Effekte des Cybathlons zeigen: «Neue Studentengruppen haben sich gebildet und Forschungsprojekte sind entstanden. Forscher, Prothesenhersteller und Menschen mit Behinderungen arbeiten Hand in Hand», erklärt Mediensprecherin Vanessa Bleich.

Um die Entwicklung weiter voran zu treiben, wird anlässlich des ersten Cybathlons auch ein Symposium mit hochkarätigen Wissenschaftlern stattfinden. Auch ist der Wettbewerb nicht als einmaliges Ereignis konzipiert. Künftige Cybathlons werden weitere Themenfelder aufgreifen, beispielsweise wie ältere Menschen unterstützt werden können. Immer soll die Frage im Zentrum stehen, was Menschen mit körperlichen und sensorischen Einschränkungen wirklich bewegt.

Für Kloten als Austragungsstätte habe man sich zum einen aus praktischen Gründen entschieden, sagt Bleich. Die Hallengrösse, aber auch ihre Nähe zum Flughafen und zur ETH Zürich waren wichtige Auswahlkriterien. Schliesslich werden viele Teams per Flugzeug kommen. Entscheidend sei aber das Engagement des Teams vom Schluefweg ab dem ersten Gespräch gewesen, erleutert Bleich. (Zürcher Unterländer)