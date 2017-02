Wie sich das Zentrum Regensdorf für Herausforderungen wappnet

Das Zentrum Regensdorf mit seinen 50 Läden haben im vergangenen Jahr 3,3 Millionen Kunden besucht. Dies sind 2 Prozent weniger Besucher als im Vorjahr. «Die Frequenz ist jedoch im Vergleich zu ähnlichen Centern sehr hoch», sagt Philipp Arnold, der das Center für die Wincasa leitet. Sehr hohe Frequenzen verzeichne es besonders an den Samstagen in den kalten Monaten.

Die umsatzstärksten Tage wiederum waren die Wochenenden im Dezember. Nicht nur bei der Besucherfrequenz, sondern auch beim Umsatz blieb das Center unter Vorjahresniveau: Die Geschäfte setzten 2016 insgesamt 132 Millionen Franken um. Im Vorjahr waren es 140 Millionen.

Lebensmittelbereich ist stabil, Kleiderbranche leidet

Dass die Zahlen im Zeitalter des Online-Shoppings und der Einkäufe ennet der Grenze stabil geblieben sind, bedeutet aber nicht, dass auf Veränderungen verzichtet wird. «Wir lehnen uns nicht zurück», sagt Philipp Arnold. So wird zum Beispiel Coop seine Fläche ab dem Jahr 2019 fast verdreifachen – von 1000 auf 2700 Quadratmeter.

Die Vergrösserung wird teilweise durch die Aktivierung von Flächen erreicht, die bisher nicht genutzt wurden, aber auch durch Schliessungen von Geschäften. Dass der Lebensmittelbereich ausgebaut wird, erstaunt nicht: Laut Arnold ist der Food-Bereich derjenige innerhalb des Detailhandels, der stabile Umsätze aufweist.

Für ein Umsatzplus sorgten auch der Tierbedarfsladen Qualipet und das Möbelgeschäft Jysk, die beide im Verlauf des letzten Jahres ihre Tore geöffnet haben. «Ein neuer Laden mit einem modernen Interieur zieht immer Kunden an, eine solche Atmosphäre kann das Online-Shopping nicht bieten», sagt Arnold. Die Interneteinkäufe bedeuten aber nicht nur Nachteile für das Center: Wenn die bestellten Waren nicht gefallen, müssen die Kunden diese wieder zurücksenden. Dies können sie in der Post im Einkaufszentrum tun und danach vielleicht nocht den einen oder anderen Laden besuchen.

Am meisten gelitten haben im vergangenen Jahr die Kleider- und Schuhläden. «Dass Umsätze in der Kleiderbranche zurückgehen, bedeutet aber nicht nur, dass die Läden weniger verkaufen», sagt Arnold. Der Rückgang sei teilweise auch auf die günstigeren Preise zurückzuführen. So bieten viele Läden Rabatte an, auch bevor der klassische Ausverkauf losgeht. «Sale-Schlachten sind auf lange Sicht nicht förderlich», sagt Arnold. So hätten sich manche Kunden derart an die ganzjährigen Rabatte gewöhnt, dass sie gar nicht mehr zum normalen Preis einkauften.

Laut Arnold ist spürbar, dass viele Firmen ihren Expansionskurs drosseln. Der Leerstand, der auch aufgrund des Umbaus entstanden sei, habe zwar auf Null reduziert werden können. Aufgrund von verfügbaren Ladenflächen an anderen Orten aber seien Vertragsverhandlungen zäher geworden. «Potenzielle Mieter haben derzeit eine grosse Auswahl.»

Shopping und Nützliches miteinander verbinden

Für Philipp Arnold, der das Center seit 2014 leitet, ist klar, dass dieses für die Herausforderungen des Detailhandels gewappnet sein muss: «Wir müssen neben dem Shopping auch Dienstleistungen anbieten.» Zu letzteren zählt er unter anderem die Post, die Bank, die Ärzte, das Hörzentrum, das Fitnessstudio oder die Autowaschanlage.

In Zukunft soll das nebenanliegende Hotel Mövenpick, mit dem sich das Zentrum das Parkhaus teilt, zusammen vermarktet werden. Weitere Ideen, die umgesetzt werden könnten, sind zum Beispiel regelmässige Märkte und Börsen auf dem Zentrumsplatz vor dem Einkaufszentrum.

Mit dieser Kombination zwischen Einkaufen und Service soll Shopping mit dem Nützlichen verbunden werden. Das Einkaufszentrum soll neben der Wohnung als «First Place» und der Arbeit als «Second Place» zum drittwichtigsten Ort werden, an dem man sich aufhält. Für die Zukunft ist Arnold zuversichtlich: «Wir sind ein Einkaufszentrum des täglichen Bedarfs mit diversen Dienstleistungen und befinden uns in einem Einzugsgebiet von 200 000 Menschen, die in einer Viertelstunde hier sein können. Wir wollen diese Voraussetzungen nutzen.» (Zürcher Unterländer)