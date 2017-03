Wohnen und Pflegen unter einem Dach ist erfolgreich

Die 82-Jährige Rita Regli zog als eine der ersten kurz nach der Eröffnung 2015 in ihre heimelige 1,5-Zimmerwohnung im Wohn- und Pflegezentrum Bubenholz. Das Zentrum gehört zur Tertianum Gruppe, welche hier vor zwei Jahren ein Projekt des betreuten Wohnens lanciert hat.

Die Idee: Mit einem «All in One» Angebot älteren Menschen ein selbstständiges Wohnen zu ermöglichen. In ihrem neues Zuhause zwischen Frühlingsboten und selbstgemachter Kunst fühlt sich die ehemalige Damenschneiderin sichtlich wohl. Sie vermisst nur einen Geschirrspühler in ihrer kleinen Küche und ein Büsi. Beides Wünsche, die sich Zentrumsleiter Daniel Widmer geduldig anhört und an deren Verwirklichung er bereits arbeitet.

Die Seniorin bewohnt eine der 59 Wohnungen, die es hier im Bubenholz gibt. Die jüngste Bewohnerin ist siebzig Jahre alt, der Älteste 101. Die Zentrumsbewohner profitieren, wenn gewünscht, von einem breiten Dienstleistungsangebot, wie unter anderem Reinigungs- und Mahlzeitenservice, einem Spitexdienst und medizinische Betreuung, die beide auch in der Nacht verfügbar sind. Da dieser Service bereits im Haus ist, werden Kosten gespart.

Helle Zimmer mit persönlicher Einrichtung

Dieses Konzept habe Vorzeigecharakter, es sei ein «Leuchtturm-Heim», umschreibt es Luca Stäger, CEO der Tertianum AG. Dadurch das rund um die Uhr Hilfe verfügbar sei, blieben die betagten Gäste länger selbstständig. Dies verringere die Anzahl an Pflegefällen und dadurch die Kosten, ist Stäger überzeugt.

Das Bubenholz verfügt auch über 43 Pflegebetten. Diese sind in geräumigen und hellen Zimmern untergebracht. Auch diese nach modernstem Standart eingerichtet, aber mit dem höchstmöglichen Platz für persönliche Einrichtungswünsche.

Die Tertianum Gruppe bietet seit rund dreissig Jahren in 16 Kantonen und in 71 Betrieben unter anderem auch residenzielles Wohnen für Gutbetuchte an. Während diese Häuser keinen Leistungsauftrag erfüllen müssen, nehmen die Wohn- und Pflegeheime auch Ergänzungsleistungsbezüger auf. «Unser Ziel ist es, dass sich alle Leute diese Art des Wohnens leisten können», erklärt Luca Stäger, der davon überzeugt ist, dass genau mit dieser Wohnform eine Nachfrage bei der kommenden Generation gedeckt sein wird.

Sie würden sich nicht als Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen in Opfikon sehen, betonen Daniel Widmer und Luca Stäger übereinstimmend und anerkennen deren Fortschritte in Bezug auf Betreuung und Angebot. Derweil decken sich die guten Erfahrungen von Rita Regli mit denen der Zentrumsleitung und sie geniesst den Lebensabend in ihren eigenen vier Wänden. (Zürcher Unterländer)