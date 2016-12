«Zäme underwägs» mit Weihnachtsliedern

So zahlreichen Besuch auf einmal hatte das Alterszentrum wohl noch nie. Der Aufmarsch ist so riesig, dass die Polizei zur Sicherheit sogar die Strasse vor dem Zentrum für den Verkehr gesperrt hat. Rund 330 Kinder sind da, und sie haben auch noch ­Eltern, Grosseltern und Geschwister mitgebracht. Zusammen mit der Lehrerschaft sind so bestimmt gut 500 Menschen gekommen.

Die Kids im Kindergartenalter bis hin zur 6. Klasse tragen Wollmützen und sind in warme Jacken gehüllt. Die Jüngsten haben leuchtende Bändel, damit sie optisch wahrnehmbar sind. Akustisch sind sie es auf jeden Fall, denn was sie mitgebracht haben, ist unüberhörbar. Es ist eine Mischung beliebter und bekannter, alter und neuer Weihnachtslieder. Das Schulteam der Schule Rümelbach hat sich für das Jahresmotto «Zäme underwägs» entschieden, und das Weihnachtssingen vor dem Alterszentrum ist ein sicht- und hörbares Puzzleteil dieser Philosophie.

Grösster Kinderchor

«Es ist wahrscheinlich der grösste Kinderchor Rümlangs», sagt Oliver Stotz, der Schulleiter der Schuleinheit Rümelbach, ins Mikrofon, dann legen die Kinder auch schon los. Und während sie mit Keyboard-Begleitung «Gloria in excelsis deo» und «Zimet­stärn hani gärn» singen, lauscht das Publikum aufmerksam.

Bewohnerin Anna Maria Wendelin träumt von der Zeit, als zu Weihnachten immer die Familie kam und man bis spät in die Nacht hinein feierte und sang. Die 79-jährige Ruth Wellinger kann sich nicht erinnern, dass das Singen an Weihnachten in der Familie gross gepflegt wurde. «Aber jetzt geniesse ich es umso mehr», sagt die Rümlangerin. Es sei halt auch ein bisschen dumm gelaufen für sie, erklärt sie. «Ich habe am 23. Dezember Geburtstag, und das wurde mit Weihnachten in einen Topf geworfen», berichtet sie und schmunzelt.

Punsch und Lebkuchen

Wem der Trubel draussen auf dem Vorplatz zu gross ist, sitzt in Decken verpackt hinter den offenen Türen des Fumoirs. Wie zum Beispiel die Dame im Rollstuhl, die gerade bei «Stille Nacht, heilige Nacht» mitsingt und dabei ihre Hände gefaltet hat.

Und während die Kids draus­sen von Weihnachten und Schnee singen, herrscht in der Küche des Alterszentrums Hektik. Hier steht Küchenchefin Stéphanie Kurath am Herd und rührt mit der grossen Kelle den Orangenpunsch in einem Topf so gross wie eine Badewanne. Am Ende des Singens erhält jedes Kind einen Becher heisses Getränk und noch dazu einen Lebkuchen. «Wir ­haben sie selbst gebacken, und ­Bewohnerinnen und Bewohner haben beim Einpacken geholfen», sagt die 29-Jährige.

Küchenmitarbeiter Prabha Veerapathiran düst während der Vorbereitungen kurz nach draus­sen ab, denn seine beiden Kinder singen mit, und er will sich das nicht entgehen lassen. Er sagt: «Sie haben sich so auf das Singen im Alterszentrum gefreut und zu Hause viel geübt. Ich kenne die Lieder mittlerweile längst selber auswendig.» (Zürcher Unterländer)