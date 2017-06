Zäune am Waldrand sind eine Gefahr für die Wildtiere

Strassen und Bahnlinien zerschneiden die Landschaft und stellen so ein gefährliches Hindernis für Wildtiere dar. Kommen noch Zäune hinzu, wird die Lage prekär. Zäune verwandeln sich schnell einmal in Todesfallen. So können sich etwa Rehe in Draht- oder Netzzäunen verheddern und strangulieren. Sind Zäune elektrifiziert, kommen Kleintiere wie Igel oder Amphibien um, die sich darin verfangen. Die Zäune können auch für den Menschen zu einem Schaden werden. Wird nämlich den Rehen das Verlassen des Waldes durch Zäune erschwert oder verunmöglicht, so steigen die Verbissschäden an den forstlichen Kulturen – sehr zum Ärger der Förster. Statt saftiges Gras, werden Baumknospen und Rinde gefressen.

Andrerseits erfordert die zeitgemässe Nutztierhaltung einen «regelmässigen Weidegang mit entsprechenden Einzäunungen», wie die kantonale Baudirektion in ihrem Merkblatt «Einzäunungen ausserhalb der Bauzonen für die zonenkonforme Tierhaltung» festhält. Darin unterscheidet die Abteilung des Amts für Raumentwicklung zwischen drei Gruppen von Zäunen: «unproblematische», «abklärungsbedürftige» und «bewilligungspflichtige Zäune».

Zu den unproblematischen zählen zum Beispiel temporäre Zäune, deren unterster Draht mehr als 35 Zentimeter ab Boden angebracht ist. Auch hofnahe Schaf- oder Hühnerzäune werden in diese Gruppe eingestuft.

Zu den abklärungsbedürftigen Zäunen gehören solche, bei welchen der unterste Draht weniger als 35 Zentimeter ab Boden montiert ist. Aber auch sogenannte «Power-Zäune», die das ganze Jahr über Strom führen, kaum sichtbar sind und nahe bei Waldrändern, Wildwechseln, Gewässern und Verkehrswegen stehen.

Bewilligungspflichtige Zäune

Zur bewilligungspflichtigen Zaungruppe gehören gemäss Baudirektion «lediglich auf Dauer angelegte Zäune jeder Art und Höhe, wie zum Beispiel Maschendrahtzäune und Lattenzäune». Mit dem Bewilligungsverfahren soll sichergestellt werden, dass Einzäunungen optimal auf die «Bedürfnisse von Landwirtschaft, Wildtieren, Wald und Landschaft» abgestimmt sind.

«Zu 90 Prozent eingezäunt»

«Die Waldränder am Lägernnordhang ab Schöfflisdorf bis Niederweningen sind schätzungsweise zu 90 Prozent eingezäunt», teilt der Steinmaurer Kantonsrat Robert Brunner (Grüne) mit. Einzelne Landwirte würden sich korrekt verhalten, indem sie Zäune verwenden würden, die für das Rehwild durchlässig seien. Auch würden sie nach der Vegetationszeit einen Draht des Zauns entfernen.

Zugenommen hätten die ganzjährig unter Strom stehenden «Power-Zäune», die für Rehe nur sehr schwer zu überwinden seien. «Auf Bachser Boden haben wir ähnliche Beispiele. Hier werden aber Zäune verwendet, die unten gegen die Wildschweine verstärkt sind, die vom Rehwild aber passierbar sind», sagt Brunner. Es gebe also Alternativen.

Auch der Kanton ist beteiligt

In seiner Anfrage schreibt der Steinmaurer, es sei am Längernnordhang mit seinen zahlreichen Waldwiesen festzustellen, dass die fest installierten Zäune mit drei und mehr Drähten in den letzten Jahren zugenommen hätten. Der Wildaustritt werde dadurch stark beeinträchtigt, was im Wald zu mehr Wildverbissschäden und folglich zu einer stärkeren Bejagung des Rehwilds führe.

Brunner weist darauf hin, dass der Kanton knapp 11 Prozent der Anteile der Alpgenossenschaft Lägernweide, Schleinikon, halte. Und er folgert: «Vom Kanton Zürich, als Herausgeber des genannten Merkblattes, darf erwartet werden, dass er seinen Einfluss als wohl grösster Anteilsbesitzer an dieser Alpgenossenschaft geltend machen kann.» Brunner will von der Regierung wissen, ob der Kanton die festen Einzäunungen der Alpgenossenschaft Lägernweide bewilligt habe und ob es zutreffe, dass diese das ganze Jahr unter Strom stehen würden. «Wenn ja, ist dies rechtens?», fragt Brunner. Zudem soll ihm der Regierungsrat mitteilen, ob der Kanton für das Gebiet Lägernnordhang jemals an den Waldrand angrenzende feste Zäune bewilligt habe und falls ja, mit welchen Auflagen?

«Am Lägernnordhang finden sich an anderen Orten immer noch Stacheldrahtzäune, zum Teil im Waldrand. Sind diese erlaubt? Wenn nein, wer ist zuständig dafür, dass diese endlich verschwinden?», fragt der Steinmaurer Kantonsrat. Im Merkblatt der Baudirektion heissts dazu lediglich: «Stacheldraht ist zu vermeiden».

Wichtiger Wildkorridor

Für den Politiker Brunner geht es noch um mehr: Das Gebiet mit den vielen Waldwiesen habe ein grosses ökologisches Potenzial. So wäre es geeignet für den Baumpieper, eine Vogelart. Am Lägernnordhang habe es immer wieder Sichtungen von Waldschnepfen gegeben. Brunner verweist auch auf den Wildkorridor, der sich links und rechts der Aargau-Zürichgrenze hinziehe und der aufgewertet werden sollte.

