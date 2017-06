Zapfen-Club lässt zum Jubiläum die Korken knallen

Für einmal gibt es «nur» Wasser statt Wein oder Bier, aber den Jungs des Zapfen-Clubs Bassersdorf (ZCB) ist das egal. Dass bei ihnen stets der Spass im Zentrum steht, ist Thedi Brunner und Reini Kienast auch dann anzusehen, als die beiden für die Presse am Brunnen vor der Schmitte posieren sollen. Das Duo ist quasi die höchste Vertretung des ZCB, Kienast ist Präsident, Brunner dessen Finanzminister. Hier, auf dem Vorplatz vor dem schmucken Häuschen der Schmitte, wird morgen Samstag gefeiert. Der Zapfen-Club lädt zum 24. Brunnenfest, wobei es dann garantiert nicht nur Wasser zu trinken geben wird.

Den ZCB, diesen ominösen Club mit einem Korkzapfen im Logo, gibts nun schon seit 50 Jahren in Bassersdorf. Aber was es damit genau auf sich hat, wissen die wenigsten Dorfbewohner, sie dürften es jedoch erahnen.

Gegründet wurde der Zapfen-Club 1967. Es war das Jahr, als das legendäre Musikalbum «Sgt. Pepper’s» der Beatles in England veröffentlicht wurde und noch zwei Jahre bevor der erste Mensch den Mond betrat. «Wir waren eine Clique von mehr oder weniger gleichaltrigen Jungs, die zusammen aufwuchsen im Dorf und sich öfters trafen», erzählt Reini Kienast der eigentlich Reinhold heisst, den aber alle Reini nennen. Sie seien gerade so an der Schwelle zum Erwachsen werden gewesen, als sie den Club gegründet hatten, also zwischen 18 und 20 Jahre alt.

Theodor, den alle im Dorf als Thedi Brunner kennen, bringts mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf den Punkt: «Eigentlich waren wir damals das, was man heute auf Deutsch einen Saufclub nennen würde.» Die Gründungsmitglieder hätten sich im Haus eines Freundes getroffen, wo man sich regelmässig Wein – häufig Chateau Mouton Rothschild – gönnte. Von da kommt der Clubname. «Aber auch das Bier haben wir nie verschmäht», wirft Reini ein.

Welchen Schalk in der Truppe steckt, zeigt auch die Art, wie sie den Jahresbeitrag der Mitglied berechnen. Statt irgendwie der Teuerung angepasst, wird er nach dem Bierpreis im «Federal» am Zürcher HB ausgerichtet. Vor der jährlichen GV müssen ein paar Mitglieder deshalb eigens nach Zürich fahren, ins «Federal» sitzen, ein Bier bestellen und den Preis notieren. So hat sich der Jahresbeitrag von 20 Franken im Gründungsjahr auf heute 55 Franken und 75 Rappen erhöht.

Der «Härtetest» für Frauen

Doch, doch, da sei es zuweilen schon abgegangen, wenn sie zusammen unterwegs gewesen seien. Und manchmal habe man «en Seich» gemacht, was die Gruppe zusammenschweisste. Aber nie habe man den Bogen so richtig überspannt, betonen die beiden. Krach gabs zuweilen schon, aber es sei ihnen stets gelungen, sich im rechten Moment wieder die Hand zu reichen – wie echte Freunde eben. Einen speziellen Vereinszweck – nebst dem Pflegen der Gemeinschaft – gibts allerdings nicht. Zur Tradition wurde, dass der Zapfen-Club früher einen eigenen Wagen für den grossen Fasnachtsumzug im Dorf baute. Noch heute gibt es einen sogenannten Stamm. Einmal monatlich trifft man sich im «Frieden», der letzten Dorfbeiz im Ort.

«Frauen sind bei uns im Club aber bis heute nicht zugelassen», weist Thedi auf eine der Grundregeln hin. Allerdings hätten sie da nebst der jährlichen Herbstreise jeweils so ein Pfingstlager, irgendwo in der Deutschschweiz, durchgeführt. Da durften auch Gäste – sprich: Frauen – mitgehen. Drei Tage draussen im Wald mit Lagerfeuer, und schlafen im Zelt. Jeder durfte noch andere Leute einladen. Darunter waren in früheren Jahren auch schon mal unerwartet trinkfeste KLM-Stewardessen und manche Freundinnen. Diejenigen von ihnen, die den «Härtetest» bestanden, seien später auch als Ehefrauen dabei gewesen. Am Ende wurde Pfingsten zum Familienfest samt Kinderschar. Seit ein paar Jahren verzichten die Herren, jetzt gestandene Männer im Pensionsalter, aufs Zelten – nicht aber auf Reisen und Brunnenfest.

Nur Männer und deren Söhne

Heute sind noch 18 Aktive im Zapfen-Club Bassersdorf dabei. Nur zwei haben ihn je verlassen und einer ist gestorben. Dass dieser Club im partyfreundlichen Bassersdorf nicht viel grösser geworden ist, hat ebenfalls mit einer strikten Regel in den Statuten zu tun. «Grundsätzlich können nur direkte Nachfahren der Bisherigen zum Mitglied werden», schränkt Präsident Kienast ein. Ein exklusiver Kreis also, der bislang aber nur durch einen einzigen Nachkommen erweitert wurde. «Die meisten unserer Söhne haben halt kein Interesse», weiss Brunner. «Aber das macht ja nichts.» Auflösen, weil der Nachwuchs fehlt, werde man den Club jedenfalls nicht. «Wir machen weiter. Irgendwann stirbt der Club dann vielleicht einmal aus.» Ausser es gelingt den Herren doch noch ihre Söhne zum Mitmachen zu bewegen.

Doch Präsident und Finanzminister sind beide skeptisch, ob die «Digital Kids» von heute den Groove und den Geist in ihrem Club überhaupt verstehen würden. «Ich glaube die kennen das gar nicht», sagt der Reini, während im sein Freund Thedi zunickt. (Zürcher Unterländer)