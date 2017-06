Zonenplan wird angepasst

Wallisellen steht eine kleinere Teilrevision des Zonenplans bevor. Genauer geht es dabei um zwei Umzonungen, welche derzeit öffentlich aufliegen. Die erste Umzonung betrifft die Park-and-Ride-Anlage. Diese liegt südlich des Bahnhofs, wo die Gemeinde zur Attraktivitätssteigerung einen neuen Platz schaffen möchte (Ausgabe vom 18. Mai). In diesem Zusammenhang soll auch die P+R-Anlage neu gestaltet werden.

Im rechtskräftigen Zonenpan ist das Areal allerdings einer Freihaltezone zugewiesen. Zur Sicherstellung der Zonenkonformität soll die rund 3000 Quadratmeter grosse Fläche in die Zone für öffentliche Bauten umgezont werden. Denn die SBB wollen als Eigentümerin der Anlage an diesem Standort festhalten, was durch die Gemeinde unterstützt wird. Die zweite Änderung betrifft das Gebiet rund um das Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen.

Dort ist geplant, dass verschiedene Teilflächen umgezont werden. Einige sollen von der Wohnzone in die Zone für öffentliche Bauten, andere von der Zone für öffentliche Bauten in die Kerzone oder umgekehrt umgezont werden. Im Zuge der geplanten Teilrevision werden so geringfügige Abweichungen der Grenzverläufge zwischen der Zone für öffentliche Bauten, der Kernzone unde Wohnzone bereinigt, heisst es aus dem Gemeindehaus.

Hintergrund dieser Massnahmen ist die Umwandlung des Alterszentrums in eine Aktiengesellschaft, welcher die Walliseller am 21. Mai zugestimmt haben. Mit der Umzonung will die Gemeinde eine «zweckmässige Zonenzuordnung für die neue Organisationsform» verfolgen.

Gemeindeversammlung entscheidet im Dezember

Seit dem 1. Juni liegen die Pläne öffentlich auf. Die Auflage dauert noch bis Ende Juli. Geplant ist danach, dass die entsprechenden Anträge zu den geplanten Umzonungen an der Gemeindeversammlung im Dezember den Walliseller Stimmberechtigten vorgelegt werden. (Zürcher Unterländer)