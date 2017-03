Zum 100. Geburtstag gibt es ein Ständchen vom Ururgrossneffen

Der Tisch ist festlich mit Rosen dekoriert, Gemeinderat Marc Hunziker und Gemeindeschreiber Stefan Pfyl kommen mit Blumenstrauss und überbringen die Glückwünsche der Gemeinde Regensdorf und Pfarrer Remo Eggenberger überreicht eine Kerze mit dem Abbild des Heiligen Mauritius. Es ist schon ein rechter Trubel und Aufmarsch zu Ehren der Jubilarin.

Diese sitzt, man könnte sagen «cool», inmitten der zahlreichen Besucher, Verwandten und Bekannten. Wenn man sie nach ihrem Geheimrezept für die auffallende geistige Präsenz im hohen Alter fragt, so kommt man sich wie der Mann im Werbespot vor, der den Appenzellern das Geheimrezept für den Käse abluchsen will. Hedwig Liebetrau-Bumiller lächelt nur still vor sich hin und führt ihr Wohlbefinden auf die ausgezeichnete Pflege zurück, die man ihr im Altersheim angedeihen lässt.

Der 17-jährige Ururgrossneffe Louis Winterberg bringt zur Feier des Tages sein Cello mit und spielt ein Ständchen des Komponisten Bach und der Mauritius-Chor sorgt für den weiteren musikalischen Rahmen des Geburtstagsfestes.

Grosses Herz für andere

Der Bopplisser Bernhard Odermatt ist auch einer der Gäste. Der 75-Jährige schwärmt von Hedwig Liebetrau in den höchsten Tönen. «Sie ist selbst kinderlos geblieben, hat aber immer ein grosses Herz, eine offene Türe und einen gedeckten Tisch für alle Kinder gehabt. Mich hat sie vor 70 Jahren auf dem Arm getragen und hat für mich gesorgt, obwohl wir gar nicht verwandt sind», erzählt er.

Hedwig Liebetrau lebt seit 2012 im Altersheim und ist seither darauf bedacht, ihre Selbständigkeit zu bewahren wo immer es auch möglich ist. Täglich holt sie sich noch ihre Post selbst und bis zu ihrer Augenoperation, die sie vor kurzem überstanden hat, las sie noch jeden Tag die Zeitung.

Die ehemalige Direktionssekretärin verfügt deshalb über ein grosses Allgemeinwissen. Bernhard Odermatt sagt: «Sie ist sicher eine der Personen, die sich das hohe Alter und die beste Gesundheit mehr als verdient haben.» 2016 betrug das Durchschnittsalter aller 54 Bewohnerinnen und Bewohner des Alter- und Pflegeheims Furttal fast 88 Jahre. Hedwig Liebetrau-Bumiller liegt weit vorne – weit an der Spitze. (Zürcher Unterländer)