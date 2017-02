Zum Einkauf die eigenen Behälter mitbringen

Wer hat sich nicht schon geärgert: Die Guetsli stecken in einer Plastikschale, die in einer Folie verschweisst ist, welche von einer Kartonverpackung umhüllt wird. Bei einem Einkauf im Supermarkt hat man am Schluss häufig fast ebenso viel Verpackungsmaterial wie Lebensmittel. Schlecht für die Umwelt, finden die Brüder Daniel und Andreas Fürst.

Die beiden Bülacher haben deshalb vor, einen Laden ohne Verpackungen zu eröffnen. Und zwar an der Schaffhauserstrasse, im Lokal des ehemaligen Bioladens Ähri, der vor einem Jahr Konkurs gegangen ist.Die Kunden sollen ihre eigenen Vorratsdosen oder Beutel mitbringen und sie mit den Produkten aus Dispensern füllen. «So vermeiden wir gleichzeitig die Verschwendung von Nahrungsmitteln», erklärt Daniel Fürst. Denn im geplanten Laden könne man auch Kleinstmengen beziehen, während man beim Grossverteiler oft grosse Packungen kaufen muss. Selten gebrauchte Artikel wie etwa ein Sesamöl sind dann bald einmal verfallen.

Von Deutschland inspiriert

Verpackungsfreie Geschäfte gibt es bereits einige in Deutschland; die meisten sollen recht gut laufen. Eine Pionierin in diesem Bereich ist Marie Delaperrière mit ihrem Laden in Kiel, bei der die beiden Brüder einen Workshop besucht haben. Doch kann das Konzept auch in einer Kleinstadt wie Bülach funktionieren?

Ja, glaubt der ehemalige Banker Daniel Fürst und verweist auf seinen Business-Plan. Natürlich bedeute es für die Kunden etwas mehr Aufwand, die eigenen Behälter mitzubringen, ist sich der 33-Jährige bewusst. «Man muss den Einkauf besser planen.» Doch in seinem Umfeld würden sich viele für nachhaltigere und gesündere Ernährungsformen interessieren. Es gebe in der Region aber kaum Alternativen zu den Grossverteilern, seit der Bioladen nach gut 25 Jahren dicht machen musste. Die Brüder hoffen, dass ein guter Teil der früheren Ähri-Kundschaft wieder zu ihnen finden wird.

Bio-Grosshändler steigt ein

Das Bio-Label wird auch im neuen Geschäft der Grossteil der Produkte tragen. Die Inhaber werden sie hauptsächlich vom Grosshändler Bio Partner beziehen. Weil in der Schweiz gerade diverse Personen einen verpackungsfreien Laden eröffnen wollen, hat sich der Anbieter aus dem Aargau bei ihnen nach den Bedürfnissen erkundigt. Denn auch bei der Logistik zwischen Herkunft und Verkauf der Produkte soll möglichst wenig Abfall entstehen.

Mittelfristig wollen Daniel und Andreas Fürst auch Lebensmittel von Bauernbetrieben aus der Region anbieten. So zum Beispiel Früchte, Gemüse, Milch und Milchprodukte. Um geeignete Lieferanten ausfindig zu machen, brauchen sie aber etwas Zeit. Fleisch dagegen werden sie wegen der hygienischen Vorschriften wohl nicht verkaufen können.

Starten wollen die Brüder mit rund 250 Artikeln. «Das Sortiment wird nicht riesig sein», räumt Daniel Fürst ein. Doch so seien die Kunden vielleicht auch weniger überfordert als beim Grossverteiler, wo sie zwischen 15 Sorten Reis wählen können. «Vollkorn, Basmati und Risotto genügen den meisten.»

Neben Esswaren sollen auch Non-Food-Artikel erhältlich sein. So zum Beispiel Zahnbürsten aus Bambus. Zahnpasta dagegen sei noch nicht in unverpackter Form zu haben, nur in Tabletten-Form, erklärt Fürst.

Spender gesucht

Für die Finanzierung der Einrichtung setzen die Jungunternehmer auf Crowdfunding. Das Projekt soll voraussichtlich ab morgen Donnerstag auf der Plattform 100-days.net aufgeschaltet sein. Für die ersten Anschaffungen braucht es mindestens 30 000 Franken. Finden sich genügend Spender, wollen die Brüder im April mit dem Umbau des Ladens beginnen und bereits Anfang Mai eröffnen. (Zürcher Unterländer)