Zwei Watter buhlen um Gemeinderatssitz

Regensdorf. Im Regensdorfer Gemeinderat ist seit Ende März ein Sitz vakant. Beim ersten Wahlgang am 5. Juni stellten sich fünf Kandidaten zur Wahl für die restliche Amtsdauer 2014 bis 2018. Da keiner das abolute Mehr erreichte, findet am 25. September ein zweiter Wahlgang statt. Von den fünf Kandidaten treten nur noch zwei an: René Mathis (SVP) und Daniel Noger (CVP), beide wohnhaft in Watt. Was sind ihre Posititonen? Wohin wollen sie ihre Gemeinde steuern?



René Mathis, Sie engagieren sich derzeit als Präsident der Rechnungsprüfungskomission für die Gemeinde. Warum haben Sie sich entschieden, für den Gemeinderat zu kandidieren?

René Mathis: Ich bin jetzt in der 5. Amtsperiode, davon zwei als Präsident. Unabhängig ob ich in den Gemeinderat gewählt werde, wird dies meine letzte Periode sein, 20 Jahre in einem Amt sind genug, ich mache gerne Platz für frisches Blut. Die langjährige Erfahrung in allen Abteilungen der RPK und meiner beruflichen Tätigkeit als Ingenieur, das fundierte Wissen über die Geschichte und Zusammenhänge in der Gemeinde und vor allem, dass mir die Zukunft von Regensdorf und seinen Bewohnern am Herzen liegen, hat mich bewogen als Gemeinderat zu kandidieren. Ich habe die Zeit, das Wissen und die Motivation mich im Auftrag der Bevölkerung zu engagieren.

Daniel Noger, auch Sie waren in der Rechnungsprüfungskomission und von 1989 bis 2002 als Leiter der Bauabteilung Regensdorf tätig. Warum kandidieren Sie für den Gemeinderat?

Daniel Noger:Für mich als Wirtschaftsingenieur und Raumplaner wäre es eine wertvolle Weiterentwicklung auf beruflicher und persönlicher Ebene. Viele interessante Aufgaben warten, die ich mit viel Herzblut und Freude anpacken möchte. Regensdorf hat ein pulsierendes Leben, eine starke Entwicklung und eine noch stärkere Vision. Hier als Gemeinderat Verantwortung zu übernehmen und die Entwicklung direkt mitzugestalten motiviert mich sehr. Ich bin überzeugt, dank meiner fachlichen und politischen Erfahrung und meiner Führungskompetenz einen wertvollen Beitrag leisten zu können.

René Mathis, was schätzen Sie an Ihrer Gemeinde besonders, was würden Sie am liebsten ändern?

René Mathis: Regensdorf ist meine Heimat, ich bin hier aufgewachsen und in die Schule gegangen. Die Lage ist nahezu perfekt: Trotz der attraktiven Nähe zu Zürich und dem Flughafen leben wir in ländlicher Umgebung mit intakter Natur. Das soziale Umfeld ist einmalig, wie sonst könnten immer wieder Anlässe wie das Watterfest durchgeführt werden. Verstärkt werden muss die Integration der wachsenden Bevölkerung in die bestehende Gemeinde. Regensdorf darf keine Schlafstadt werden, und die ausländische Bevölkerung soll sich willkommen fühlen, nur dann werden sie sich Mühe geben, sich zu integrieren. Gelöst werden müssen auch die Verkehrs- und Finanzprobleme.

Daniel Noger, was gefällt Ihnen an Regensdorf besonders gut und wo sehen Sie Änderungspotenzial?

Daniel Noger: Wir haben ein einmaliges Naherholungsgebiet mit intakter Landschaft, Katzenseen, reicher Natur und schönen Wäldern. Dem müssen wir Sorge tragen und im Einklang mit der Landwirtschaft pflegen. Potenzial haben wir bei der Siedlungsqualität. Hier müssen wir verstärkt auf Lebens- und Wohnqualität setzen und so zum begehrten, einladenden Ort werden. Wichtig für die Siedlungsqualität ist auch die Aufwertung des Fuss- und Radwegnetzes. Weitere Entwicklungsideen finden Sie auf meiner Homepage www.danielnoger.ch.

Regensdorf wird in den nächsten Jahren nochmals wachsen. Ein neues Quartier beim Bahnhof soll Platz für 6500 Personen bieten. René Mathis, wie kann Regensdorf das Wachstum gemeindeverträglich auffangen?

René Mathis: Das abschreckende Beispiel von Affoltern muss vermieden werden. Das bedeutet die Infrastruktur muss nachhaltig geplant und vorbereitet werden. Verkehr, Wasser und Abwasser, Einkaufsmöglichkeiten und Schulen müssen vorhanden sein. In Zusammenarbeit mit dem Kanton muss die Wehntalerstrasse für den Durchgangsverkehr ausgebaut sein aber gleichzeitig darf nach Abbruch der Brücke die Gemeinde nicht durch diese Strasse zweigeteilt werden. Die Nutzung ist durchmischt zu planen und, sofern durch die Gemeinde beeinflussbar, soll attraktiver Wohnraum für den Mittelstand, Familien und Senioren entstehen. Die aktuelle Planung für den Bahnhof Nord ist auf gutem Wege ein gemeindeverträgliches Wachstum zu ermöglichen.

Daniel Noger, wie soll Regensdorf das bevorstehende Wachstum lenken?

Daniel Noger: Der Gemeinderat hat hier sehr gute Vorarbeit geleistet, indem er auf qualitatives statt quantitatives Wachstum gesetzt hat und die sichernden Planungsinstrumente so erstellen liess. Wir haben mit dem grossen Gebiet Bahnhof Nord eine anspruchsvolle Entwicklung vor uns. Sie gelingt nur, wenn auf Seiten der Gemeinde die kommunalen Interessen und die Siedlungsqualität konsequent eingefordert werden. Für mich auch sehr wichtig ist das qualitative Wachstum der Sonnhalde. Hier gibt es gutes Potenzial.

Die Finanzlage Regensdorfs ist seit Jahren angespannt. René Mathis, welche Massnahmen empfehlen Sie, um die Gemeindefinanzen ins Lot zu bringen?

René Mathis:Vorhandene Mittel haushälterisch und nachhaltig einsetzen, jeder Aufwand- und Ertragsposten regelmässig überprüfen und optimieren. Dies wird von der Verwaltung schon gut gemacht, der Prozess muss aber immer wieder angeregt und unbequeme Fragen gestellt werden. Lösen können wir die Probleme mit den Gemeindefinanzen nur mittel- bis langfristig: Der Steuerertrag pro Einwohner muss gesteigert werden, das heisst: die Zentrumslasten reduzieren und für gute Steuerzahler attraktiv sein. Die Gemeinde muss für Industrie und Gewerbe gute Rahmenbedingungen schaffen, so können auch aus diesem Sektor die Steuererträge verbessert werden. Ziel muss sein, mit dem Steuerfuss im kantonalen Mittel zu liegen, also tiefer als heute.

Daniel Noger, was würden Sie empfehlen, um die angespannte Finanzlage zu entschärfen?

Daniel Noger: Erstens würde ich den verantwortungsvollen Sparkurs des Gemeinderates fortsetzen und zweitens auch aus finanzieller Sicht konsequent auf qualitative Entwicklung achten. Ein begehrter Ort kann mehr Einnahmen generieren. Regensdorf muss als Wohngemeinde attraktiver werden, ein einladendes Zentrum mit hoher Aufenthaltsqualität haben und für Gewerbe und Arbeitnehmer noch attraktiver werden.

René Mathis, als Gemeinderat würden Sie vermutlich das vakante Ressort als Vorsteher der Abteilung Gesellschaft und Gesundheit übernehmen. Wäre dieses auch Ihre erste Wahl?

René Mathis: Ja, in dieser Abteilung sind interessante und für die Gemeinde wegweisende Aufgaben zu übernehmen, sei es die Quartierentwicklung Sonnhalde, die Spitex, die Alters- und Pflegeheime sowie die Jugendarbeit. Als RPK-Präsident von Regensdorf und Mitglied der RPK des Gesundheitszentrums Dielsdorf habe ich schon Einblick in die anstehenden Aufgaben. Meine Ausbildung an der ETH, die Berufserfahrung in verschiedenen Ingenieurbüros sowie die langjährige RPK-Zeit ermöglichen mir aber die Übernahme aller Abteilungen, insbesondere auch der Bauabteilung. Es wäre mir eine Ehre, wenn mir die Regensdorfer Stimmbevölkerung das Vertrauen schenken würde.

Daniel Noger, welches Ressort im Gemeinderat würden Siebevorzugen?

Daniel Noger: Aus beruflicher Sicht liegt mir natürlich der Bau- und Planungsbereich sehr nahe. Hier könnte ich meine ganze Fachkompetenz einbringen. Als Wirtschaftsingenieur liegt mir aber auch das Finanzwesen nahe. Beim unbesetzten Ressort Gesundheit und Gesellschaft reizt mich das Neue und dass der Mensch und Bürger im Zentrum steht. Zudem ist das Gesundheitswesen als Kostentreiber ein spannendes Aufgabenfeld. Welches Ressort ich auch immer erhalte, ich habe grosse Lust mit diesem kompetenten Gemeinderat zusammen zu arbeiten.

(Zürcher Unterländer)