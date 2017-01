Zwei mutmassliche Drogenhändler verhaftet

Eine Patrouille der Kantonspolizei Zürich hielt in Embrach um zirka 18.30 Uhr einen Personenwagen an und kontrollierte die beiden Insassen und das Auto. Dabei fanden die Polizisten im Fahrgastraum einen Beutel mit rund 500 Gramm Marihuana. Die beiden Männer wurden verhaftet. Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurde am Wohnort des einen Manns eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dort fand die Polizei weitere 100 Gramm Marihuana, zirka 700 Franken Bargeld und Utensilien zum Wägen und Abpacken.

Drogenhändler ist geständig

Bei den Verhafteten handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 28 Jahren, die beide in Embrach wohnhaft sind. Einer der Männer gestand bei der Polizei, dass er mit Drogen handelte. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft wegen Drogenhandels angezeigt. (lm)