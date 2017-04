Zwei oder nur eine Fremdsprache?

Die Frage steht im Raum: Wie viele Fremdsprachen können einem Primarschüler zugemutet werden? Eine Volksinitiative soll diese Frage beantworten. Im Vorfeld der Abstimmung vom 21. Mai lud am Dienstagabend die Evangelische Volkspartei (EVP) von Bachenbülach, Bülach und Winkel zu einer Diskussionsrunde ein: «Fremdsprachen in der Primarschule, wie viele sind zu viel.»

Martin Isler von der EVP Bachenbülach konnte dazu in der Überbauung «Im Baumgarten» nur zwölf Besucher begrüssen, das Thema scheint keine grosse Priorität zu geniessen.Das Initiativbegehren verlangt eine Änderung der Fremdsprachenregelung dahingehend, dass die zweite Fremdsprache erst auf der Sekundarstufe eingeführt wird und der Regierungsrat auf Antrag des Bildungsrates beschliesst, ob Französische oder Englisch erste Fremdsprache ist.

Für die Initiative setzte sich Werner Wunderli aus Meilen ein, dagegen sprach Johannes Zollinger aus Wädenswil. Die Runde leite-te Hans Wirth, ein ehemaliger Oberstufenlehrer und Vorstandsmitglied der EVP Bülach.

Lektionentafel entlasten

Wunderli gehört seit 18 Jahren der Schulpflege Meilen an und dem Verein «Schule mit Zukunft», der die Initiative eingereicht hat. «Wir haben die Initiative ergriffen, weil die Lernziele nicht erreicht wurden. Wichtig ist eine stabile Grundlage einer Sprache, hier ist es die deutsche», erklärte er sein Engagement. Er erwartet, dass die Lektionentafel in der Primarschule entlastet wird und: «Es braucht Mut, weniger ist mehr zu propagieren, aber wir wollen mehr Qualität und ­weniger Quantität.»

Johannes Zollinger ist seit 1997 Schulpräsident in Wädenswil und setzt sich für zwei Fremdsprachen in der Primarschule ein: «Die Welt hat sich enorm verändert, Fremdsprachenkompetenz ist wichtig, wir dürfen nicht aufgeben.» Für Zollinger ist klar, dass bei einer Fremdsprache nur französisch in Frage käme: «Staatspolitisch wäre Englisch als erste Fremdsprache nicht durchsetzbar.»

Den beiden Referaten des Befürworters und des Gegners der Initiative folgte eine intensive, mehr als einstündige Diskussion unter den Besuchern. Ein Oberstufenlehrer in Winterthur äusserte sich klar und deutlich: «Im Moment passiert zu viel in der Schule, sie funktioniert kaum mehr richtig.» Eine Filialleiterin eines Detailgeschäfts stellte fest: «Die Schulabgänger, die eine Lehre beginnen sollen, können kaum mehr richtig Deutsch.» Auch eine Heilpädagogin war der Ansicht, dass in der Primarschule nur eine Fremdsprache gelehrt werden sollte, der Schulsack sei zu schwer.

«Verheerendes Resultat»

Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV mit rund 4000 Mitgliedern stellt heute fest: «Dieser Ansatz mit zwei Fremdsprachen in der Primarschule ist gescheitert, das Resultat ist verheerend. Die Lernziele werden nicht erreicht, weder im Englisch noch im Französisch – überdies hapert es auch im Deutschunterricht. Die damals verlangten Ressourcen wurden nicht zur Ver­fügung gestellt.» Für den ZLV gibt es nur einen konsequenten Weg: ein Ja zur Fremdsprachinitiative.

Ganz anders sieht es der Re­gierungs- und Kantonsrat. Nach seiner Auffassung hat sich der Unterricht zweier Fremdsprachen auf Primarstufe bewährt, weshalb kein Anlass bestehe, das heutige Sprachenkonzept zu ändern. Nur noch eine Fremdsprache auf Primarstufe zu unter­richten, wäre ein Nachteil für die Zürcher Schülerinnen und Schüler. Kantons- und Regierungsrat empfehlen: Nein. So bleibt den Stimmberechtigten am 21. Mai die Wahl, ob sie den Ansichten der Lehrpersonen oder der Politiker folgen sollen. (Zürcher Unterländer)