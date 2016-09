Feuer unterm Giebeldach

So schnell kann es gehen: Nur zwei Jahre sind vergangen, seit ihn die nationale Boulevardpresse als Stolz des Landes verehrte: «Unser Held im Flammenmeer», stand da in dicken Lettern geschrieben. Heute mag den Feuerwehrmann aus Seuzach, der in Chile Menschenleben rettete, keiner mehr feiern. Kein Einziger. Jedenfalls nicht in Dinhard, wo er ein Bordell eröffnen wird.Verkehrslärm, so die Sorge der Anwohner. Also Autoverkehr. Eigentlich nicht nur: Womöglich sind da Schreie in der Nacht, die ein Anwohner gegenüber dieser Zeitung erwägte. Verkehrsschreie. Es ist damit zu rechnen, dass die Gemeinde mit Lärmklagen überrannt wird. Polizisten, die ausrücken müssen, um die Schreienden zu besänftigen, die vom schreienden Gewerbe, vielleicht schreiende Anwohner.

Wenn da nur nicht dieses Giebeldach wäre, wird man sich in Dinhard sagen, wenn das Stichwort Bordell fällt. Wäre da nicht dieses Giebeldach, wären nämlich keine Wohnungen eingebaut worden, unters Giebeldach. Dann wären auch keine Schreie zu befürchten. Eigentlich wollte der Eigentümer damals eine schlichte Halle für industrielle Zwecke bauen lassen. Ungastlich, ohne jene Wohnungen im Giebeldach, die nun den Wendepunkt der Beliebtheit des Feuerwehrmanns bedeuten. Es war die Zonenordnung der Gemeinde, die einen Giebel wollte, einen Giebel und eine Holzverkleidung im Sinne des Ortsbildes.

Nun ist es aber da, das Giebeldach, unter ihm die gastlichen Räume, die dem Feuerwehrmann Reichtum, der Gemeinde Ärger verschaffen könnten. Und es hat eine Holzverkleidung. Eine Holzverkleidung! Es könnte lichterloh brennen, wenn ein wütender Anwohner im Nachthemd mit einer Kerze über die Strasse rennen würde und hoch zu den Schreienden. Dann aber könnte sich alles zum Guten wenden, dann käme die grosse Stunde, die zweite Chance im Leben des Feuerwehrmanns. Vielleicht nimmt alles ein gutes Ende. (Der Landbote)