Autofahrer rast mit 101 km/h durch 50er-Zone

101 km/h: So schnell raste Ende Januar ein Fahrzeuglenker über die Alte Landstrasse in der Au. Erlaubt sind auf diesem Abschnitt 50 km/h Der Lenker muss mit einem mehrmonatigen Ausweisentzug und einer saftigen Busse rechnen. Das gibt die Stadtpolizei Wädenswil in einer Medienmitteilung bekannt.

Während einer ganzen Woche hatte die Stadtpolizei vom 23. bis 31. Januar auf der besagten Strasse auf Höhe der Kläranlage mit einer stationären Radaranlage das Tempo von Fahrzeugen gemessen. Fazit: Von insgesamt 19‘604 erfassten Autos waren 468 zu schnell unterwegs. Die betroffenen Fahrzeuglenker wurden gebüsst. Sechs besonders rasante Fahrer werden beim Statthalteramt Horgen angezeigt. (mst)