Bahnunfall in Horgen – Trümmer liegen über 300 Meter verstreut

Um ca. 09.30 Uhr wurde ein Lastwagen auf dem Bahnübergang auf der Hirsackerstrasse in Horgen (nahe der Badi Käpfnach) von einer SBB-Komposition gerammt. Der Lastwagen hatte Getränkeharasse geladen und wurde beim Zusammenprall stark zerstört. Flaschen, Harasse und andere Trümmer liegen etwa 300 Meter entlang der Bahnstrecke verteilt. Der Triebwagen der S-Bahn-Komposition wurde frontseitig ebenfalls stark beschädigt.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, konnten der Fahrer und der Beifahrer des Lastwagens ihr Gefährt verlassen, bevor es zum Zusammenstoss kam. Beide erlitten aber einen Schock und wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Durch den Zusammenprall verwandelte sich der Bahnabschnitt in Horgen in ein Trümmerfeld. Quelle: SDA

Noch unklar ist, warum der Lastwagen auf dem Bahnübergang stehen geblieben ist. Der Übergang ist eher schmal und mündet seeseitig in einem für einen Lastwagen nur schwer befahrbaren Weg. Gemäss Augenzeugen fuhr der Lastwagen vom See her kommend auf den Bahnübergang.

Wegen der vielen kaputten Bierflaschen herrscht am Unfallort – milde ausgedrückt – ein strenger Geruch.

Grosseinsatz für Polizei, Feuerwehr und Sanität

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Gemeindepolizei Horgen, die Stützpunktfeuerwehr Horgen, das Interventionsteam der SBB sowie der Lösch- und Rettungszug der SBB und ein Ambulanzteam des Spitals Horgen im Einsatz.

Die genaue Unfallursache ist nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich, die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und durch die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersucht.

Auswirkungen auf SBB-Verkehr

Wie der SBB-Störungsmeldung zu entnehmen ist, ist die Strecke zwischen Thalwil und Pfäffikon SZ wegen des Unfalls für den Bahnverkehr unterbrochen. Der Streckenunterbruch dauert voraussichtlich bis 17 Uhr.

Die internationalen Züge RJ Zürich HB - Feldkirch werden umgeleitet.

Die Züge RJ Zürich HB - Feldkirch halten ausserordentlich in Winterthur, die Gesamtreisezeit verlängert sich um 60 Minuten.

Die Fernverkehrszüge IC / ICE (Basel SBB -) Zürich HB - Chur fallen zwischen Zürich HB und Chur aus.

Die Fernverkehrszüge RE Zürich HB - Chur fallen zwischen Zürich HB und Wädenswil aus.

Reisende von Basel SBB / Zürich HB / Luzern / Thalwil nach Chur oder umgekehrt reisen via St. Gallen.

Die S-Bahnzüge S 2 Zürich Flughafen - Ziegelbrücke fallen zwischen Horgen und Au ZH aus. Die Züge S 2 Zürich Flughafen - Ziegelbrücke halten ausserordentlich in Bäch + Freienbach SBB.

Es verkehren Ersatzbusse (Shuttle) Horgen - Au ZH.

Die S-Bahnzüge S 8 Winterthur - Zürich HB - Pfäffikon SZ fallen zwischen Horgen und Pfäffikon SZ aus.

Reisende von Winterthur nach Pfäffikon SZ oder umgekehrt reisen via Effretikon - Wetzikon.

Die S-Bahnzüge S 25 Zürich HB - Ziegelbrücke - Linthal fallen zwischen Zürich HB und Pfäffikon SZ aus.

Reisende von Zürich HB nach Pfäffikon SZ - Ziegelbrücke - Linthal oder umgekehrt reisen via Wetzikon.

(zuonline.ch)