Brand im Tertianum – Bewohner evakuiert

Die Meldung über den Brand in der Altersresidenz Tertianum in Horgen ging bei Schutz & Rettung kurz vor 01.30 Uhr ein. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, war das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen.

Das Feuer hatte unangenehme Konsequenzen für viele Bewohner des Tertianums. Das Gebäude musste nämlich vorübergehen evakuiert werden. Über 50 Personen mussten warten, bis die Stützpunktfeuerwehr Horgen den Brand gelöscht und das Gebäude durchlüftet hatte. Erst dann konnten die Bewohner wieder ins Gebäude zurückkehren.

Grosser Sachschaden, Ursache des Feuers unbekannt

Die betroffene Wohnung sowie diejenige, die ein Stockwerk höher liegt, sind durch das Feuer total zerstört worden und zurzeit unbewohnbar. Zwei Bewohnerinnen sowie ein Feuerwehrmann mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Ambulanz ins Spital transportiert werden. Die Schadenhöhe dürfte 200000 Franken übersteigen.

Die Ursache des Feuers ist zurzeit noch unklar; sie wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht. (mst)