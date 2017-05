Das Fährenpuzzle nimmt Form an

Die neue Fähre

Die Flotte der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG erhält ein neues Flaggschiff. Gebaut wurde es von Dezember 2015 bis März 2017 in der ÖSWAG-Werft in Linz an der Donau. Dann ging es in 17 Teile zerlegt mit Spezialtransporten auf die rund 650 km lange Reise von der Donau an den Zürichsee. In der Halle der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft in Wollishofen erfolgt seit 10. April die Montage. Inbetriebnahme ist am 24. September. Die ZSZ begleitet die neue Fähre in mehreren Artikeln bis zur Taufe. Sie ersetzt die «Meilen», die ausgemustert wird. (zsz)