Grossalarm in Richterswiler Schulhaus

Am zweiten Tag des neuen Schuljahres musste der Unterricht im Schulhaus Boden in Richterswil jäh abgebrochen und das ganze Schulhaus evakuiert werden. Ein ätzender Gasgeruch hatte sich in den Gängen und Zimmern verbreitet. «Ich trat auf den Gang, nahm einen Atemzug und mir wurde gleich schlecht», erzählt Schulleiter Stefan Affolter auf Anfrage der Zürichsee-Zeitung. Man habe kaum mehr atmen können. Er schlug Alarm. Da die Ursache für den Gasgeruch zunächst unklar war, und vom Schlimmsten ausgegangen werden musste, wurde ein Grossaufgebot erlassen: Richterswiler Feuerwehr, Chemiewehr, Sanität, Kantonspolizei sowie das Forensische Institut Zürich FOR fuhren vor. Man habe nicht gewusst, ob dem Geruch ein Gasleck zugrundeliege, und ob das Gas womöglich gar explosiv hätte sein können.

Pfefferspray im WC

22 Schülerinnen und Schüler kämpften mit Atemproblemen und wurden von der Sanität gleich vor Ort bereut. Die Chemiewehr konnte kurz nach Eintreffen Entwarnung geben; die Gase seien weder lebensbedrohlich noch explosiv.

Trotz Entwarnung wurden alle Sekundarstufenschüler nach Hause geschickt, was aber einige vor Probleme stellte, denn: Bustickets und Schlüssel seien in der Eile des aktivierten Evakuationsplans noch im Schulhaus geblieben, erzählt Schulpräsident Markus Oertle. Doch diese «kleineren Komplikationen» konnten mühelos aus dem Weg geräumt werden, bestätigt er. Kurz vor elf konnte die Chemiewehr die Ursache definitiv eruieren: auf dem WC war ein Pfefferspray ausgelöst und unrechtmässig entsorgt worden. Dies bestätigt Cornelia Schuoler, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich.

Mit einem «Riesenventilator», erzählt Schulpräsident Markus Oertle, seien die Restspuren des Pfefferspraygases aus dem Schulhaus «rausgeblasen worden», so dass der Unterricht bereits am selben Nachmittag wieder aufgenommen werden konnte.

Unklar, wer bezahlt

Am Donnerstagnachmittag bestätigte Schuoler von der Kantonspolizei, dass der Verursacher gefunden werden konnte. Es sei ein Schüler. «Hinweise standen schon bald im Raum, diese erwiesen sich noch gleichentags als richtig», sagt Schuoler.

Über die Beweggründe des Verursachers lässt sich nur spekulieren. Oertle vermutet, es sei «ein Unfug mit grosser Wirkung» gewesen. Der Geständige wird jetzt von der Jugendanwaltschaft befragt wegen Störung der öffentlichen Ordnung, unberechtigten Tragens eines Sprühgeräts und fahrlässiger Körperverletzung.

Je nach dem, ob der Spray unter das Waffengesetz fällt oder nicht, könnte das Strafmass höher oder tiefer ausfallen, erklärt Oertle. Auch noch nicht klar ist, ob der Schüler für die Kosten haften muss. «Falls Drittkosten anfallen, wird geprüft, ob eine weitere Überwälzung an den Verursacher möglich sei», sagt Oertle dazu. Dass disziplinarische Massnahmen von Seiten der Schule folgen werden, daran lässt Affolter keinen Zweifel. Wie diese aussähen, sei jedoch noch nicht klar.

Von Seiten der Eltern der Schülerschaft erhalte er indes positive Reaktionen; sie seien in erster Linie beruhigt, dass Schüler gleich vor Ort von der Sanität behandelt worden seien und alle Sicherheitsmassnahmen gegriffen hätten. Auch der Schulpräsident Oertle attestiert: «Der Schulleiter hat verantwortungsvoll reagiert, indem er ein Grossaufgebot auslöste.» (Zürichsee-Zeitung)