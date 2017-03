Péclard will das Portofino zu dessen Glanzzeiten zurückführen

Noch sieht gar nichts nach Restaurant aus, die Umbau- und Renovationsarbeiten sind noch in vollem Gange. Doch schon bald soll das Restaurant Portofino in Thalwil in neuem Glanz erstrahlen. Kaum mehr zu erkennen soll es sein, wenn am 12. April Eröffnung ist. Die neuen Pächter sind Michel Péclard und sein Geschäftspartner Florian Weber. Für Péclard, der schon das «Beach» in der Thalwiler Badi Bürger sowie den Mönchhof am See in Kilchberg oder das Fischers Fritz in Zürich führt, erfüllt sich mit dem Portofino einen Traum. «Hier habe ich während der Hotelfachschule im Service gearbeitet, es war mein erster Job», erinnert er sich.

Etwas für jedes Portemonnaie

Péclard will das Portofino zu einstigen Glanzzeiten zurückführen, war es doch vor einiger Zeit ein gut besuchtes und beliebtes Restaurant, ein Treffpunkt für die Thalwiler. Dafür will er zu den Wurzeln zurückkehren. «Wir servieren das Beste, was die italienische Küche zu bieten hat», verspricht Florian Weber. Vom Rindscarpaccio mit Baumnüssen und Trüffel über Rigatoni alla Vodka bis hin zu verschiedenen Fleisch- und Fischspezialitäten. «Wir haben für jeden und jedes Portemonnaie etwas auf unserer Karte», sagt Weber. Gäste in Flip Flops und Shorts sind genauso willkommen wie solche im Anzug oder im Abendkleid. Es gibt Pizza für 19 Franken, aber auch Spezialitäten fürs grössere Portemonnaie.

Eine dieser Spezialitäten ist die Tavolata: «So richtig echt italienisch», schwärmt Michel Péclard. Bei der Tavolata werden verschiedene Köstlichkeiten wie Caeser Salad, Pollo del massimo, Trockenfleisch oder Crevetten mit Poulet serviert, und jeder am Tisch bedient sich einfach. Dafür eignen sich die grossen, langen Tische auf der Terrasse mit 16 Plätzen besonders gut. Insgesamt bietet die Terrasse, die neu nicht mehr einen Kies-, sondern einen Holzboden hat, 110 Gästen Platz. Auch ein grosses Zelt für Hochzeiten, Geburtstage oder Taufen kann auf Wunsch aufgestellt werden.

Beratung vom Bühnenbildner

Nur die grünen Fensterrahmen des Pavillons bleiben - und der grosse Baum. Alles andere wird neu. Gleich am Eingang wird man von Flamingos an der Wand begrüsst. Speziell für Michel Péclard ist, dass er jeweils nicht mit Architekten zusammenarbeitet, sondern mit Bühnenbildnern. Das ist auch im Portofino der Fall. Die Fensterscheiben des Pavillons wurden allesamt ersetzt und besser isoliert, das Mobiliar ist neu. Die Holztische sind mit Schiffslack überzogen. Der Boden wird komplett neu gemacht, ebenso das Büffet. Ein besonderer Hingucker soll das Cheminée gleich beim Eingang werden. «Damit wollen wir eine gemütliche und wohlige Atmosphäre erzeugen», so Péclard. Einen klassischen Pizzaofen hat der Gastronom extra aus Napoli einführen lassen.

Geführt wird das Restaurant von Sandro Zellweger und seinem zwölfköpfigen Team in Küche und Service. Als Küchenchef konnten Péclard und Weber Andrew Clayton gewinnen. Er war unter anderem Executive Chef im mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten Restaurant Bam Bou in Luzern oder arbeitete als Executive Chef in Zypern, Singapur und San Francisco.

Gästen, die mit dem Boot anreisen, stehen einige Bootsplätze zur Verfügung.

Portofino, Seestrasse 100, Thalwil,Telefon 044 720 32 40, E-Mailinfo@portofino-am-see.ch. (Zürichsee-Zeitung)