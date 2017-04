Hirzelpass: Feuerwehr muss Bäume vom Schnee befreien

Der Winter hat am Freitagmorgen nochmals mit aller Kraft zugeschlagen. Bereits in leicht erhöhten Lagen oberhalb von 500 Metern bildete sich verbreitet eine Schneedecke. Oberhalb von 700 bis 800 Metern sind teilweise 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Der Wintereinbruch hat auf den Strassen der Region teils für prekäre Verhältnisse gesorgt. So spricht die Kantonspolizei St. Gallen in ihrem am Morgen veröffentlichten Medienbulletin von «Chaos auf den Strassen». Rund ein Dutzend Bäume fielen demnach auf die Fahrbahnen.

Beim Einsetzen des Berufsverkehrs wurden der kantonalen Notrufzentrale mehrere Dutzende Verkehrsunfälle gemeldet. Ein Teil der Unfälle konnten ohne Polizei erledigt werden. Auf der Autobahn A1, St.Gallen – Wil und in umgekehrter Richtung, kam es zu mehreren Unfällen. Die Autobahn ist schneebedeckt. Prekär ist vor allem die Situation auf den Strassen im nördlichen Teil des Kantons.

Langsam fahren – oder daheim bleiben

Die Kantonspolizei St.Gallen steht im Dauereinsatz. Die Notrufzentrale wurde mit zusätzlichen Personal verstärkt. Sieben Gemeindefeuerwehren sind aufgeboten um Verkehrsumleitungen zu signalisieren oder umgestürzte Bäume beiseite zu schaffen. Die Kantonspolizei St.Gallen rät langsam zu fahren, genügend Zeit einzuberechnen oder auf Fahrten, vor allem mit Sommerpneus, zu verzichten.

Problematisch ist die Lage auch am linken Zürichseeufer und vor allem in der Zimmerberg-Region.

So ist die Hirzelpassstrasse zwischen Hirzel und Baar seit dem frühen Morgen für den Verkehr gesperrt. Wegen des starken Schneefalls sind Bäume unter dem Gewicht des nassen Schnees umgestürzt und Äste abgeknickt. Gemäss Augenzeugenberichten neigen sich derzeit noch viele Bäume unter der Schneelast über die Strasse.

Bäume müssen vom Schnee befreit werden

So besteht die Gefahr, dass jederzeit weitere Bäume und Äste auf die Fahrbahn fallen können. Die Einsatzkräfte (vor allem die Feuerwehr) versuchen die Bäume durch Schütteln (mit Drahtseilen und Drehleitern) vom Schnee zu befreien.

Die Passstrasse bleibt bis auf weiteres gesperrt. Die Autofahrer werden gebeten, das Gebiet «weiträumig zu umfahren». Die Polizei hat Sperren eingerichtet und lässt von den Autobahnabfahrten Wädenswil und Horgen her nur noch Personen Richtung Hirzel, die dort wohnhaft sind. Der Transitverkehr wird umgeleitet. (zuonline.ch)