Senior bei Raubüberfall verletzt

Am hellichten Tag hat in Adliswil am Dienstagnachmittag ein Räuber einen Rentner verletzt und ausgeraubt. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt, verliess das 84-jährige Opfer kurz nach 16 Uhr die ZKB-Bankfiliale an der Albisstrasse und marschierte in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Albisstrasse 4 wurde der Mann von einem Unbekannten heftig angegangen. Das Opfer stürzte dabei zu Boden und zog sich Kopfverletzungen zu.

Der Rentner wurde mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren. Der Täter flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken in Richtung Bahnhofplatz. Er konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndung bis anhin nicht gefasst werden.

Signalement: Der Unbekannte ist ungefähr 185 Zentimeter gross und von kräftiger/athletischer Statur. Er hat kurze, braune Haare und trug ein kariertes Hemd sowie Blue Jeans.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Raubüberfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (mst)